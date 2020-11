NOVA TEORIJA: Postoji jedan vrlo jednostavan razlog zašto još nismo stupili u kontakt s vanzemaljcima; Ovo je pomalo uznemirujuće…

Iako teorija ne isključuje kontakta s vanzemaljcima s manjih svjetova, potencijalno objašnjava zašto je broj mogućih kontakata manji

U svemiru je velika vjerojatnost nastanka života, ali pitanje zašto onda nismo još vidjeli nikakav trag vanzemaljaca – i dalje nema odgovor. Sada se, piše IFLS, a prenosi RTL pojavila nova zanimljiva teorija koja objašnjava zašto vanzemaljci na nekim planetima nisu počeli istraživati svemir, pa čak ni vlastiti planetarni sustav. Naime, sasvim je moguće da su jednostavno zarobljeni na svom planetu bez načina da napuste njegovu atmosferu. O čemu je riječ? Pa, kako bismo mi napustili Zemlju moramo postići brzinu od 11,15 kilometara u sekundi, odnosno 40.270 km/h. To je takozvana druga kozmička brzina, odnosno “brzina oslobađanja” od gravitacije Zemlje. Inače, prva kozmička brzina iznosi malo manje od osam kilometara u sekundi i lansirano tijelo postavlja u orbitu oko planeta, no ono ne može “pobjeći” dalje od Zemlje. Da bismo to postigli, potrebno nam je strašno puno goriva.

Tako nova teorija znanstvenika s opservatorija Sonneberg, Michaela Hippkea kaže da bi vanzemaljci koji žive na planetima većima od Zemlje mogli imati nepremostivi problem savladavanja goleme gravitacije svog planeta zbog ogromnog potiska koje bi letjelica morala postići. Drugim riječima, lansiranje raketa postaje skuplje kako se povećava gravitacija. Da bi se “pobjeglo” s planeta 10 puta većeg od Zemlje, raketa pogonjena kemijskim gorivom jednostavno ne bi bila moguća, jer bi zahtijevala izgaranje prevelike količine goriva.

Takvi planeti zahtijevali bi drugu vrstu pogona, poput nuklearnog, no istovremeno je pitanje i kako bi se tehnološki razvijali, jer ne bi imali satelite za globalnu komunikaciju i svemirske teleskope koji bi pronašli druge svjetove pa stoga ne bi ni pokušavali. Iako teorija ne isključuje kontakte s vanzemaljcima s manjih svjetova, potencijalno objašnjava zašto je broj mogućih kontakata manji.

