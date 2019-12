Metafizički zapis svega što je bilo, poznat kao Akasha, na više mjesta se spominje i u Bibliji

Akasha, ākāśa u Sanskrtu, odnosno tradicionalnoj indijskoj kozmologiji, opisuje neuhvatljivi, nematerijalni fluid koji prožima čitav svemir te je prijenosnik života, nešto kao zapadnjački koncept etera. No za razliku od etera, Akasha je prema nekim učenjima, osobito Surat Shabda jogi, svojevrsna memorija u kojoj se bilježi svaka misao, svaki događaj, svaki osjećaj i namjera koji su se ikada dogodili ili će se dogoditi od kada je svijeta i svemira.

Temelj mistika svih religija

Dok je u indijskoj mitologiji akasha ključna kod reinkarnacije, iz perspektive teozofije i antropozofije, registar akasha je temelj religija, ali i proroka. Svi oni koji su mogli pristupiti akashi, koja postoji izvan ovog prostora i vremena, mogli su vidjeti budućnost.

Knjiga jagnjetova, knjiga života

Tvrde kako su u drevnom Egiptu poneki svećenici koji su vidjeli djelić tog nematerijalnog bili cijenjeni i savjetovali faraone o tumačenju snova i drugih znakova; druidi i antički proroci također su “zagrebli” i vidjeli djelić, a kako kažu, akasha se spominje i u Bibliji i to na više mjesta, kao knjiga života: Psalmi 69:28, Poslanice Filipinjanima 4:3, a najviše u Knjizi otkrivenja ( 3:5, 13:8, 17:8, 20:12, 20:15) a Otkrivenje 21:27 jasno kaže “Nikakva prljavština neće u njega ući, niti netko tko vrši gnjusnosti i laži, već samo oni koji su upisani u knjigu “janjetovu”.

Ukratko, prema teozofijskom tumačenju, spisi akasha su svi podaci ikad, zabilježeni u nekoj drugoj dimenziji. Do tih podataka znaju doći samo najvještiji okultisti, a i oni vide samo djelić.

Kako piše Ancient origins, uvid u spise Akasha imali su i najpoznatiji proroci zapada – Nostradamus, Baba Vanga i slabije poznati, ali cijenjeni uspavani prorok Edgar Cayce. Pristup Akashi, ističu, objasnio bi kako su došli do svojih proročanstava iako su potpuno različiti – primjerice francuski prorok 16. stoljeća se aktivno bavio okultizmom i izučavao drevna učenja, dok je slijepa proročica iz Bugarske 20.stoljeća samouka – Nostradamust je naučio tehnike kako bi pristupio Akashi, dok je baba Vanga bila povezana s Akashom zahvaljujući prirodnom talentu.

Najpoznatiji – i najzloglasniji prorok

Michel de Nostre-dame francuski je liječnik i astrolog koji je ipak ostao najviše upamćen po svojim proročanstvima koje je objavio 1555. godine u 353 katrene. Dok jedni tvrde kako su njegova proročanstva dvosmislena i podložna tumačenjima kako kome odgovara, njegovi pobornici su uvjereni kako je Nostradamus imao uvid u drevne vještine, te jasno predvidio buduće događaje. U njegova se proročanstva ubrajaju i uspon Hitlera te Napoleona, ali i mnogi ratovi, prirodne katastrofe i računalni virusi. Nostradamus je, tumnače znalci prorekao i pobjedu Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima.

Baba Vanga

Vangelia Pandeva Dimitrova Gušterova. Baba Vanga, misteriozna Bugarka koja je umrla 1996. godine u 85. godini života, prilično je poznata ličnost u krugu teoretičara zavjera koji vjeruju kako je ova proročica predvidjela niz prirodnih katastrofa i drugih globalnih događaja mnogo prije nego li su se stvarno i dogodili.

Prije nego li je umrla, Baba Vanga, ili kako je još neki zovu – “Nostradamus s Balkana”, ostavila je proročanstva sve do 51. stoljeća, kada vjeruje da će dogoditi smak svijeta.

Pripisuju joj predskazanje terorističkog napada 11. rujna 2001. na Sjedinjene Države, uspon ISIS-a, razorni tsunami dan nakon Božića 2004. i Brexit te uspon Vladimira Putina.

Uspavani prorok

Edgar Cayce američki je mistik rođen 18. ožujka 1877. Otac je holističke medicine i osnivač New Age pokreta te vidovnjak 20. st. čija su predviđanja možda i najbolje zabilježena . Cayceovi klijenti su bili i američki predsjednik Woodrow Wilson, znanstvenik Thomas Edison te kompozitori Irving Berlin i Georgea Gershwina.

Još kao dijete Cayce je pokazivao moć osobite percepcije, koja je nadaleko premašivala normalne aktivnosti pet osjetila. Sa šest godina govorio je roditeljima da može vidjeti i komunicirati s rođacima koji su davno umrli. Njegovi roditelji su to pripisivali bujnoj mašti usamljenog djeteta, no njihov sin je kasnije pokazao nešto još neobičnije, moć učenja u snu. Spavajući nad knjigama, mogao je fotografski zapamtiti sve što je u njima. Kada je 1898. navršio 21 godinu obolio je od paralize mišića na ždrijelu i prijetio mu je potpuni gubitak glasa. Kako mu liječnici nisu mogli pomoći, pokušali su ga liječiti hipnozom, ali ni to nije donijelo koristi.

Kao posljednju nadu, Edgar je zamolio prijatelja da ga dovede u stanje nalik na hipnotički san, slično onome kada je kao dijete u snu memorirao školsko gradivo. I čim je pao u samoinducirani san Edgar je sam svladao svoju bolest. Spavajući odredio je medikamente i terapiju koji su mu vratili glas i izliječili ga od poteškoća s grlom. Svoje vještine ubrzo je počeo koristiti i za iscjeljivanje drugih, a potom i za predviđanja. U najsitnije detalje predvidio je klimatološke promjene, daleko prije teorije tektonskih ploča otkrio je da japansko otočje tone u more, a najavio je i buđenje vulkana. Sam je tvrdio kako odgovore dobiva od Ra, no ubrzo se počeo zanimati za Knjigu života, odnosno spise Akasha.