NEWTONOVI TAJNI SPISI OTKRIVAJU MRAČNU STRANU ZNANSTVENIKA: Tragao je za Sudnjim danom, a ključ su bile egipatske piramide

Svjetski poznati fizičar, čiji će zakoni kretanja i gravitacije dominirati našim razumijevanjem fizičkog svemira niz stoljeća, koji je prvi razbio bijelo svjetlo i pokazao spektar boja, veći dio svog života istraživao je alternativne predmete, a osobito je bio zainteresiran za i apokalipsu judeokršćanske mitologije.

Neke od njegovih bilješki o smaku svijeta, nagorjele zbog vatre koju je izazvao njegov pas kada je prevrnuo svijeću, prodaju se na aukciji a već je ponučeno više od 375.000 američkih dolara.

Bilješke detaljno opisuju Newtonovo zanimanje za piramide u Gizi, kao i za egipatsku mjernu jedinicu poznatu kao kraljevski lakat. Vjerovao je da bi mu, ako uspije kvantificirati ovu jedinicu, moglo pomoći u pročišćavanju vlastitih teorija gravitacije i otključavanju tajni geometrije koje mu u konačnici mogu omogućiti da predvidi kraj svijeta.,

“Pokušavao je pronaći dokaz za svoju teoriju gravitacije, ali uz to se smatralo da su drevni Egipćani čuvali tajne alkemije koje su u međuvremenu izgubljene”, rekao je specijalist za rukopis Sothebya Gabriel Heaton, prenosi BBC.

Naravno, u vrijeme dok je pisao članak koji je na aukciji, mnoge od tih ideja smatrale su se heretičkim i potpuno neprimjerenima za objavljivanje, zbog čega su podijeljene samo privatno.

