MRAČNE TAJNE SLOBODNIH ZIDARA: Svi hrvatski masoni ponavljaju da su oni tek udruga, no je li zaista tako?

Teoretičari zavjera masone proglašavaju zlokobnom silom koja upravlja svijetom, a oni za sebe tvrde da nisu ništa drugo doli udruge. No što je prava istina?

O masonima se počinje opsežnije govoriti tek u vrijeme prosvjetiteljstva, a obzirom na to da je njihovo glavno obilježje tajnovitost, njihovi počeci obavijeni su mitovima.

Francuski korijeni ili još od Solomona?

Dio mitologije o masonima potječe od misterija njihovih ranih početaka. Jedna teorija ide sve do vitezova templara. Nakon što ih je uništio francuski kralj Filip, kaže priča, neki su pobjegli u Argyll u zapadnoj Škotskoj i preimenovali svoju organizaciju u slobodne zidare.

Drugi, uključujući i same slobodne zidare, vode svoje podrijetlo ni manje ni više nego od samog kralja Solomona, čiji je hram, priča se, izgrađen s tajnim znanjem koje se prenosilo s jedne generacije masona na sljedeću.

Vjerojatnija je ipak priča da slobodno zidarstvo potječe od srednjovjekovnih udruga obrtnika, poput cehova.

Počeli kao srednjevjekovni ceh

“Sve su se te organizacije temeljile na nekom zanatu”, kazao je Robert Cooper, kustos Velike lože Škotske. Smisao takvih organizacija nije bio samo u uspostavljanju kontakata, već i u prenošenju tajni zanata, kao i u držanju autsajdera podalje.

No bila je i jedna znakovita razlika između slobodnih zidara i drugih obrtnika. Oni koji su ribarili ili mljeli žito, obično bi ostajali u jednoj zajednici.

No to nije bio slučaj i sa slobodnim zidarima, posebno kad se počelo s gradnjom većih, detaljnijih crkava diljem Europe. Bili su zvani da izvrše specifične, često velike i dugotrajne projekte daleko od doma. Radovi su trajali mjesecima, a ponekad i godinama. Dodajte tome i činjenicu da su morali biti sigurni da će stranci imati iste potrebne vještine i znanja.

Da bi se to osiguralo, osnovana je organizacija. A kako ste mogli dokazati da ste član te organizacije i posjedujete sva potrebna znanja? Stvaranjem tajnog koda koji poznaju samo članovi, poput načina rukovanja.

Udruženje za bolje društvo ili premreženi kult?

No ovo cehovsko udruženje ubrzo je preraslo u mnogo više od strukovne udruge zidara. Odgovor u što točno ovisi o tome koga pitate.

Neki teoretičari zavjera tvrde kako je slobodno zidarstvo kult povezan s iluminatima. Drugi smatraju da je riječ o globalnoj mreži koja je imala svoj tajni utjecaj u svemu, od dizajna američke dolarske novčanice do Francuske revolucije.

“Ako smo tajno društvo, kako to da znate za nas?”, pita škotski mason. “Ovo je javna zgrada, imamo Facebook stranicu, Twitter, čak se i oglašavamo u medijima. Ali još smo uvijek ‘tajno društvo’ koje vlada svijetom! Prava tajna društva su mafija, kineske trijade. To su prava tajna društva. I oni nemaju javne knjižnice. Nemaju muzeje u koje možete samo tako ušetati.”, pravda se.

Brojni hrvatski velikaši masoni

Sličnu retoriku imali su i malobrojni članovi koji su javno priznali da su masoni.

“Slobodni zidari u Hrvatskoj imaju dugu tradiciju. Familijarno je njihov član bio moj pradjed koji je bio rektor Zagrebačkog sveučilišta i moj djed. Osnovani su s ciljem rušenja feudalizma i na ideji jednakosti i bratstva. Na sastancima radimo na neobrađenom kamenu tj. na tome da pokušavamo biti bolji ljudi”, rekao je pokojni Marijan Hanžeković i spremno dodao:

“I Washington i Jefferson i Benjamin Franklin kad su pisali povelju o nezavisnosti – prvi su put napisali da se svi ljudi rađaju jednaki. Godine 1775., kad su grofovi Drašković Niczky stvarali Veliku hrvatsku masonsku ložu također su govorili o jednakosti i bratstvu”, rekao je i dodao da su slobodni zidari u Hrvatskoj ostvarili značajan društveni doprinos, navodeći primjer Andrije Štampara.

Progonila ih Crkva

I Gabrić koji se našao u središtu skandala, rekao je da su masoni legalna organizacija koja poštuje zakone, ali da nitko nema pravo bez pitanja objaviti fotografije i internu komunikaciju. Rekao je da postoje povijesni razlozi za tajnost i privatnost masonskog pokreta te da i danas imaju taj problem. Među povijesnim razlozima je i tak što su često bili na udaru Crkve, a u potpunu tajnost su bačeni nakon 1945. kada ih počinje progoniti UDBA.

“Masoni ne služe tome da nose pregače, nego da djeluju na poboljšanju čovjeka i da rade korisne stvari za svoju državu i društvu”, rekao je Gabrić i odbacio kao neprimjerene gluposti priče o tome da “prinose djevice i štuju vraga”. Istaknuo je da su masoni ljudi na dobrom glasu i da ih većina živi neovisno o državi.

Jelenić tvrdi da je sve po zakonu

I Jelenić kaže da se ne radi o polutajnoj ili tajnoj organizaciji nego o udruzi građana koja je registrirana u skladu s hrvatskim zakonima. Inače, svaki član te udruge ovlašten je svoje članstvo dati kao javni podatak, naravno ako to želi.

“Dužnost pomaganja među članovima nikako ne uključuje pomoć koja bi bila protuzakonita niti je bilo koji akt udruge, kodeks ili pravila o radu iznad zakona ili u suprotnosti sa zakonom te ne smije biti iznad zakona ili u suprotnosti s njim (…) Članstvo u toj udruzi ne stavlja Dražena Jelenića ni osobno ni kao Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske u nikakav veći ili drugačiji potencijalni sukob interesa negoli, na primjer, kazneni postupci u kojima su okrivljenici ili žrtve državni odvjetnici kao članovi organizacije kojoj je na čelu. U dosadašnjem radu, do spomenutog predmeta pokušaja iznude, nije se ni osobno ni kao Glavni državni odvjetnik susretao s članovima udruge kao okrivljenicima ili žrtvama, pri čemu je i tom predmetu, u mjeri u kojoj je bio upoznat i informiran, pristupio kao svakom drugom kaznenom predmetu”, odgovorio je Dražen Jelenić.

Iako se u gotovo svim povijesnim epohama, crkva se protivila masonima ( prije svega zbog prosvjetiteljske prirode pokreta), u svojim redovima imali su i (najmanje) dva zagrebačka biskupa, Maksimiljana Vrhovca i Josipa Galjufa, a čitav niz hrvatskih velikaša od Draškovića do Meštroviča bili su slobodni zidari.

No koliko god masoni tvrdili da su oni tek udruga koja želi poboljšati svijet, u oči upada da su svi oni za koje se zna da su slobodni zidari. A kada se na to doda tajnovitnost kojom se sami okružuju, teško je ne misliti da se iza toga krije nešto mnogo više.

Neke od ovih neobičnih i skandaloznih tajni masona očito su tek urbane legende i trebaju se uzeti s rezervom, no čini se da neke ipak sadrže dobar dio istine. Jedno je sigurno – masoni nisu tek zastarjeli kult. Još uvijek imaju velik broj aktivnih članova koji rade kako bi dostigli neku svrhu, iako se još ne možemo složiti oko toga o čemu se točno radi.

10. Neće istinito svjedočiti jedni protiv drugih

Masonima je naređeno da čuvaju tajnost društva, i drugih masona. Iako to naravno neće javno priznati, to može uključivati i lažno svjedočenje.

9. Tajno rukovanje

Masoni imaju barem jednu vrstu tajnog rukovanja. Navodno postoje i određene rečenice koje mason može izgovoriti kad se suočava s velikom opasnošću, koje će potaknuti ostale članove da mu pohitaju u pomoć. Osnivač mormonizma Joseph Smith navodno je izgovorio jednu takvu rečenicu u trenucima neposredno prije smrti.

8. Imaju više tajnih lozinki

To je jedna od najpoznatijih činjenica o masonima, no općenito je viđenje da oni imaju samo jednu tajnu lozinku. Zapravo ih je nekoliko, za različite prigode i razloge. Dok je jedna osoba ubijena zbog tajne riječi ‘mor-bon-zi’, malo je ljudi znalo što to zapravo znači. Ta se tajna riječ koristila samo za obrede. ‘Tu-bal-cain’ je češća tajna lozinka koju zna svaki mason.

7. Njihovi rituali uključuju omče

Rituali inicijacije koje masoni opisuju kao prekrasne, uključuju omču. Teško je reći radi li se o prijetnji, pozivu na šutnju ili je to jednostavno simbol pupčane vrpce, kako oni tvrde, no u svakom je slučaju vrijedno spomena.

6. Opsjednuti su suncem

Masoni vjeruju da istok simbolizira ponovno rođenje. Pjevaju suncu, diveći se njegovu prolasku kroz nebo. Masonske lože teže izgradnji na istoku i zapadu, kao pokušaj kontrole solarne moći za vlastite potrebe.

5. Masoni ne uključuju ateiste

Nije moguće postati mason ako ste ateist. Prvi zahtjev za potencijalne članove je taj da moraju vjerovati u neku vrstu više sile. Tvrde da im nije bitno kakva je to sila, no morate ju definirati za sebe. Možete i lagati o tome, no religija je njima jako važna. S druge strane, tradicionalno isključene skupine poput homoseksualaca, uključene su u masone dok god se ponašaju prema istim moralnim pravilima kao drugi članovi. I dalje isključuju žene, no neke skupine trenutno i to pravilo preispituju.

4. Rade na kontroli politike i financija u različitim državama

Povezanost masona je dobro dokumentirana, no često prikrivena. Pola milijuna masona u Engleskoj uključeno je u bankarstvo, politiku i vlast. Često kontroliraju i bolnice te sveučilišta.

3. Njihov se simbol nalazi na novčanici američkog dolara

Ako ste ikad izbliza pogledali novčanice američkih dolara, vjerojatno ste primijetili oko iznad piramide. To je masonski simbol koji znači ‘novi svjetski poredak’. Mnogi kažu da sami masoni nisu utjecali na to da se njihov simbol pojavi na novcu, već je to slučajnost.

2. Anders Breivik je bio mason

Breivik, odgovoran za masovna ubojstva u Norveškoj 2011. godine, bio je član masonske lože u St. Olafu u Oslu. Brzo je bio izbačen no o njegovoj se uključenosti u tu organizaciju još raspravlja.

1. Imali su ključnu ulogu u istraživanju svemira

Neki kažu da masoni imaju plan preuzimanja svijeta, no čini se da nekim masonima ni to nije dovoljno pa planiraju preuzeti i mjesec. Astronauti u programu Apollo, uključujući i Buzza Aldrina, bili su masoni.

