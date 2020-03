MISTIČNI DREVNI NAROD KOJI I DANAS POSTOJI? Legende ih opisuju kao polubogove, no iza priča se krije napredna civilizacija

Iako je prava priroda izvornih cwezijskih ljudi misterij, njihov utjecaj na folklor u cijeloj Africi je velik. Toliko da ih diljem Afrike opisuju kao polubogove ili izvanzemaljce

Narod Bachwezi, poznati i kao drevni Cwezi ili Chwezi, bila je skupina ljudi koja je prema legendama vladala Carstvom Kitara (Carstvo Sunca). Mitsko afričko carstvo je obuhvaćalo ogromno područje uključujući modernu Ugandu, Sudan, sjevernu Tanzaniju, Demokratsku Republiku Kongo, Ruandu, Burundi, Zambiju i Malavi od 10.000 pne 1500.

Carstvo se počelo raspadati u različite autonomne države u 14. stoljeću, nakon smrti krave Bihogo za koji su ljudi vjerovali da je sveta, što je prema vjerovanju označiti kraj carstva.

Razne kulture ih opisuju nevjerojatno slično

Narodna predaja ih opisuje kao izvanredan polubožanski narod; bili su neobično visoki, a glave su im bile izrazito nehumanog oblika. Uz fizički izgled, mitovi opisuju kako su imali natprirodne vještine, moći daleko veće od ljudskih.

O njihovoj ulozi govori da ih se u Ugandi štovalo i njihova se pomoć zazivala u doba velike nevolje. Rundani i Burandi, koji i dalje štuju Cwezi, zovu ih Ibimanuka, što znači “ljudi koji su sletjeli kao bogovi”, prenosi Ancient origins.

Štuju ih diljem Afrike

Štuju ih ih plemena u Ankoleu, Toru, Istočnom Kongu, Bugandi i Tanzaniji. Obzirom na to da toliko mnogo ljudi i dalje vjeruje da su natprirodna ili izvanzemaljska bića postavlja se pitanje jesu li oni tek mit ili ipak stvarna drevna civilizacija koja je svoj utjecaj raširila velikim dijelom Afrike.

Polumitski narod napredne strukture

Najčešći citirani izvor podataka o narodu Cwezi je usmena tradicija Tutsija, etničke skupine u regiji Veliki afričkih jezera – no ona i dalje ne rješava enigmu njihovog porijekla.

Dok neki vjeruju da su došli iz Egipta, Tutsi opisuju mističnog Drevnog Cwezija kao izravnog pretka kraljevskih obitelji naroda Kusha, Nubijca i Khamitija. Opisani su i kao srodnici ili iste kulturne skupine kao Kamitički i Sudanski bogovi.

Uveli složeni sustav države

Moderna arheologija ne može mnogo toga objasniti oko polumitskog naroda, prije svega zato što se, sudeći prema narodnim predajama, njihov utjecaj prostirao na velikom području i preko kultura koje ujedinjuje samo vjerovanje u mitski narod.

Mnogi moderni znanstvenici smatraju da su Cwezi prvi put stigli u zapadnu Ugandu oko 500. godine nove ere. Oni su migrirali sa sjevera, iz porječja Nila i sa sobom donijeli složeniji društveni sustav te su i uspostavili kraljevstva u istočnoj Africi.

Uništio ih zapadni rasizam

Gakondo, ekscentrični i prilično kontroverzni afrički pisac, smatra da je ova teorija tek plod kolonijalističkog razdoblja koje je htjelo nametnuti viđenje kako su i u prošlosti narodi sa sjevera i zapada uljuđivali afričke narode.

Gakondo tvrdi da narod Cwezi nije bio ograničen na regije oko jezera George i jezera Albert kao što su to tvrdili zapadni znanstvenici, nego da su Cwezi zapravo vladari drevnog carstva Kitara koje je obuhvaćalo golemu regiju koja je pokrivala modernu Ruandu, Burundi, Karagwe, istočni Kongo, neki dijelovi Ugande i ravnice Kanoa Kenije, baš kao što tvrde legende. No on ide još dalje pa kaže da su Cwezi preci mnogih velikih suvremenih afričkih kraljevstva – Toro, Ankole, Buganda, Ruanda i Burundi – pa čak i nekih izgubljenih kraljevstva poput Konga i Zanj.

Izvanzemaljci ili polubogovi?

Zemljopisno porijeklo i širenje naroda Cwezi ionako je osporavana tema, ali kontroverze dodatno potpiruje da nisu slični drugim poznatim drevnim kulturama. Cwezi se u pravilu opisuju kao izvanredni i po izgledu i po civilizaciji, što je dovelo do nagađanja da su bili posjetitelji s drugog planeta s „jednom nogom u zemlji, a drugom nogom u svemiru bogova“. Drugi vjeruju da njihove moći svjedoče o tome da su rasa polubogova.

Tradicija opisuje Cwezije kao nevjerojatno visoke, s tamno smeđom kožom (s izuzetkom jedne predaje, koju je zabilježio CC Wrigley, koja ih opisuje kao bijele). Opise izvanredno visokih ljudi u pravilu prate legende o njihovim natprirodnim sposobnostima, uključujući sposobnost teleportacije i telekineze.

Zidali i piramide?

Jedna od stvari koju pobornici drevne civilizacije navode kao dokaz da su Cwezi posjedovali nadljudske sposobnosti je izgradnja piramida. Izgrađene su od stijene od 30 tona stijene, koje su prevožene s ogromne udaljenosti od Južnog Sudana do Kaira. Tradicionalnija objašnjenja za to su upotreba ropskog rada i tisućama dobrovoljnih radnika koji su tako ulagali u svoj zagrobni život.

No zagovornici teorije da su Cwezi bili natprirodna bića vjeruju da su ogromne blokove Cweziji premještali telekinetički. Odbacuju i prilično dokazanu teoriju kako su kameni blokovi grubo odlomljeni u kamenolomu i potom klesani i dorađivani primitivnim alatima, nego tvrde da su odmah prezicno izrezani i slagani poput lego-kockica. Pritom se pozivaju na narodne predaje.

‘Ne žekle priznati da su drevne civilizacije bile napredne’

Naravno, ozbiljni istraživači odbacuju sve teorije koje uključuju nadnaravne moći, ali ima onih koji tvrde da su Cweziji baratali daleko naprednijom tehnologijom, koja je u narodnim pričama opisivana kao magija.

Gakondo, afrički pisac koji vjeruje da su Cwezi bili natprirodni, smatra da su tradicionalnije teorije o izgradnji piramida rezultat predrasuda prema afričkim civilizacijama.

On tvrdi da arheolozi koji smatraju da su piramide napravljene primitivnim alatima jednostavno ne žele drevne ljude smatrati inteligentnim ili tehnološki naprednim. Uvjeren je da znanstvenici piramide pripisuju ručnom radu, jer potvrđuje njihovu ideju da su ranije civilizacije bile primitivne i da su naši preci bili manje inteligentni od nas te kako je afrička civilizacija uvijek bila inferiorna zapadnoj i mediteranskoj.

Usmene predaje na sve to dodaju i moć vidovitosti, telepatije i barem neku sposobnost teleportacije. Cwezi su tako prema mitovima bili u stanju čitati misli i predviđati budućnost i međusobno se upozoravati.

Iako se teleportacija, odbacuje u ozbiljnim znanstvenim znastvenim analizama, pobornici koji tvrde da je u mitovima sadržana istina o Cwezijima ističu kako je to jedino objašnjenje postojanja identičnih mitskih ljudi u inače potpuno različitim kulturama na cijelom kontinentu – od naroda Ife u zapadnoj Africi do San u Kalahariju ili Malija u južnoj Africi.

‘Mogli smo levitirati do 1990.’

Mnogi mitovi opisuju Cweze kako putuju levitirajući. U Ruandi tvrde da su prenijeli ovo mistično znanje, a narod Gisaka u Ruandi i Karagweu tvrdi da su tu tajnu vještinu i koristili sve do 1980-ih.

Kažu da je znanje izgubljeno kada je kršćanstvo stiglo u regiju, a vještina je označena kao čarobnjaštvo i ljudi koji su imali bilo kakvo znanje ili ga koristili, bili su progonjeni. Oni tvrde da su posljednji ljudi koji su mogli prakticirati svetu vještinu, koju su prenosili generacijama otkako su ih naučili Cwezi, ubijeni 1994. godine u genocidu u Ruandi, a drevni i mistični talent umro je s njima.

Opisuje ih se kao vješte ratnike, ali uglavnom su bili pacifisti, a u slučaju sukoba česti bi se teleportirali na neutralno tlo za vrijeme sukoba. Prema nekim mitovima, mogli su se i učiniti nevidljivima.

Legende unutar Ankolove kulture govore kako se i danas mogu čuti Cweziji koji su nevidljivi, jer svoj svakodnevni život žive izvan pogleda smrtnih bića.

Cwezi kultura i kult Cwezi

Ono što se relativno pouzdano zna o Cwezijima je bilo da su za svoje vrijeme bili prilično napredni. Krave Ankole s dugim rogom, koje su porijeklom iz regije na izvoru rijeke Nil, na to područje su uveli Cwezi, a i inače su bili napredni stočari.

Uživali su u sudjelovanju u širokom nizu sportskih aktivnosti kao što su streličarstvo, trčanje i hrvanje. Predstavili su i igrali društvenu igru ​​pod nazivom Omweeso (poznatu i kao ekisoro, ili igisoro) koja je i danas popularna u Africi.

Iako su uzgajali stoku, smatra se kako su uglavnom bili vegetarijanci i uglavnom bi koristili krave za njihovo mlijeko. Uz stoku su uzgajali i biljke i bili su na glasu kako spretni poljoprivrednici.

Nestali su iz povijesnih zapisa u 16. stoljeću, pa čak i razlozi za to su stvar rasprave. Neki ljudi – poput Ankole – tvrde da su još uvijek tu, ali da ih se ne može vidjeti. Pragmatičnije je objašnjenje da ih je nadvladala starosjedilačka skupina doline Nila zvana Luo, jer su bili oslabljeni i glađu i bolestima.

Ali s toliko neobičnih tvrdnji i legendi koje okružuju Cwezi, te njihovim tajanstvenim i iznenadnim nestankom iz zapisa, nije čudno da su privukli prilično zanosnu skupinu sljedbenika.

Kult Cwezi je preživio, iako ih se rijetko spominje u povijesnim izvorima, lokalno su poznati po neobičnim vjerovanjima i povezanosti s mračnom magijom i čarobnjaštvom.

Opisuju ih kao baloge

Ljudi Sukume iz regije Velikih afričkih jezera opisuju sljedbenike Cwezi kulta kao “baloge” što u prijevodu znači “vještice” i okruženi su glasinama i nagađanjima. Povezani su snažnom uporabom crne magije, izuzetnom tajnošću, neobičnim seksualnim činovima kao dijelom ceremonije inicijacije i opsjednutim predmetima i simbolima

No usprkos tim zloglasnim i mračnim asocijacijama, kult nije u potpunosti izopčen jer su vrlo cijenjeni zbog svoje vještine iscjelitelja. Ceremonije i vradžbine koje prakticiraju uglavnom se obavljaju noću, što dodatno jača njihovu povezanost s čarobnjaštvom – i premda se njihove iscjeliteljske sposobnosti poštuju, još uvijek se boje i ne vjeruju u potpunosti onima koji se pozivaju na njihove usluge.

U Africi postoje mnogi tradicionalni kultovi slični kultu Cwezi, ali za razliku od većine ostalih, praktikanti Cwezi kulta ne pokušavaju odobrovoljiti mrtve prinoseći žrtve nego pokušavaju s njima komunicirati. Vjeruju kako je oboljeli opsjednut duhom, te će ga izliječiti ako ga prepoznaju.

Da bi Cwezi iscijelio, pitaju ime utvare koja opsjeda oboljelog. Kako bi ono izrazilo ono što želi – odgovor se obično daje nepoznatim jezicima ili nerazumljivim urlicima koje tumače pripadnici kulta.

‘Dodir predaka’

Ljekovite ceremonije Cwezi kulta traju pet napornih dana tijekom kojih članovi kulta izvode pjesme i ples. Ali nije samo unesrećena osoba opsjednuta duhom za to vrijeme – i članovi mogu postati opsjednuti.

Oni ovo nazivaju “dodirnut od predaka”, a u srži ceremonije je ono što čini Cwezi kult. Poštuju pretke koji su tvorili veliko cwezijsko carstvo i vjeruju da su njihovi preci ili još uvijek prisutni fizički, ali nevidljivi ili ih promatraju kao bogove iz drugog carstva.

Iako je prava priroda izvornih Cwezijskih ljudi misterij, njihov utjecaj na folklor u cijeloj Africi je velik. Čini se da su svi s kojima su kontaktirali vjerovali da imaju natprirodne moći i poštovani su zbog svojih jedinstvenih talenata. Ali za ljude koji i dalje vjeruju da su bili nadljudni – bilo da su bogovi, vanzemaljci ili duhovi , biti „dotaknut od predaka“ mora biti privilegija koja potiče na odanost kultu s mračnom reputacijom.