Na videosnimci mogu se čuti uzbuđeni glasovi pilota F/A-18 nakon što su ugledali objekt koji leti nevjerojatnom brzinom

Videosnimka nastala 2015. uz Istočnu obalu SAD-a uhvatila je trenutak kada misteriozni objekt prelijeće Atlantik. Na snimci se može čuti pilot koji je primijetio neidentificirani leteći objekt kako juri nad oceanom, piše Mirror.

Nevjerojatna letjelica

Christopher Mellon, savjetnik tvrtke ‘To the Stars Academy of Arts and Science’ napisao je u Washington Postu da je snimka pokazala kako je “vrijeme da se ostavimo svih tabua u vezi NLO-a”.

Video je snimio mlažnjak američke mornarice dok je letio na visini od 7.600 metara. Brzi se objekt može vidjeti kako juri preko ekrana. U jednom trenutku kamera je čak uspjela pratiti objekt. Može se čuti pilota kako uzbuđeno viče “Whoa! Imam ga!”, prije nego što se nasmijao. No zatim dodaje “Koji k***c je ovo!?” Zatim govori časniku za oružje “Pogledaj kako ovo leti.”



Istraživanja NLO-a postojala, ali su prekinuta

RASKRINKANA NAJVEĆA TAJNA PENTAGONA: Procurile snimke susreta američkih pilota s NLO-ima: ‘O Bože, pogledaj ovo…’

S video snimke je skinuta oznaka tajnosti no nije jasno kako se agencija “To the stars” uspjela dokopati snimke. U prosincu prošle godine američke oružane snage potvrdile su kako je postojao program istraživanja NLO-a no da je financiranje daljnih istraživanja prekinuto još 2012.

Postoje brojna izvješća o susretima vojnog osoblja s neobičnim letećim objektima. U nekim su slučajevima primijetili letjelice koje se spuštaju s visina od 20km nadzvučnim brzinama.