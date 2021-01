MISLILA JE DA JE SAMA, OPUSTILA SE, A ONDA JE POGLEDALA SNIMKU: ‘Pa očito više nisi sama kod kuće…’

„Nisam imala namjeru ovo objaviti, ali pogledajte ovo iza mene na stepenicama“, poručuje

Dok je bila sama u kući, korisnica TikToka @chlohartx malo se opustila i odlučila zaplesati na popularni remiks pjesme Britney Spears ‘Toxic’. No kada je pogledala snimku, ostala je užasnuta kada je shvatila što se odvijalo iza nje.

„Nisam imala namjeru ovo objaviti, ali pogledajte iza mene na stepenicama“, napisala je uz snimku, ističući kako je sama kod kuće

U videu koji je na platformi pregledan više od 14 milijuna puta, može se vidjeti mračna figura koja se pojavljuje dok ona pleše. Otkako je objavljen, videozapis je dobio više od 1,5 milijuna lajkova i gotovo 40 000 komentara zabrinutih gledatelja.

Jedna osoba je rekla: “Molim te, zaštiti me, Gospodine, ja ne želim tu negativnu energiju.”, “Svi kažu da je to pas. Otvorite oči i pogledajte koliko je stvorenje. Nijedan pas nije visok 170 cm, čak ni hrt. To je utvara. Kraj.” “Pa očito više nisi sama kod kuće, ljubavi”, napisao je treći.

Ali nisu svi bili uvjereni, kao što je jedna osoba rekla: “Doslovno je to samo mala promjena svjetla jer je pomaknula ruke. Isto se dogodilo nekoliko trenutaka prije, ali nije bilo toliko intenzivno. Ne brinite.” A drugi je napisao: “Ne znam je li do mene, ali izgleda kao netko tko je obukao dugački ogrtač.”