MAGIČNA MOĆ KOJA TJERA ZLE DUHOVE: Evo što znači ako se mačka stalno vraća na isto mjesto u kući i promatra jednu točku

Mačke imaju vrlo snažnu auru – toliko izraženu da ne štite samo svog vlasnika nego prožimaju i čitavu kuću kojoj su predane.

Mačke su jedne od najmoćnijih magičnih stvorenja. U drevnom Egiptu su im pridavali božanske osobine, a upravo zbog njihove povezanosti s mističnim silama, crkva ih je svim silama pokušavala ‘sotonizirati’ te ih povezivala s navodnim vješticama.

No one zapravo predstavljaju vrlo pozitivnu silu, štite vas od uroka, duhova i općenito zlih sila. Primjerice, kada se mačka trlja nekome o nogu, ne samo da ‘žica’ hranu ili pažnju, nego prenosi svoju pozitivnu energiju na vas. Kada ju odgurujete blokirate njeno astralno polje. Ako to činite prečesto, mačka će prestati dijeliti svoju astralnu silu s vama; štoviše, mogla bi uzeti i malo vaše.

Lovac na duhove

Kada mačka osjeti prisustvo duha, ili bilo kakve strane energije, prvo će ga slijediti po kući kako bi promotrila njegove namjere, no u pravilu svim silama pokušava otjerati uljeza. Ako ne uspije, pokušat će ga zarobiti u svoje energetsko polje i tako ga odvesti iz kuće. Iz tog postupka se razvilo vjerovanje kako zloduh jaše mačku.

Promatrajte mačku – ako se vraća stalno na jedno mjesto i zuri u istu točku, napetog i agresivnog držanja, to može biti znak negativne energije. Kako biste pomogli mački otjerati lošu energiju, jednostavno možete na tom mjestu izgovoriti molitvu ili zapaliti bijelu žalfiju (kadulju).

U dijelovima Rusije postojao je običaj da se kod useljavanja u kuću prvo pusti mačka – ako je kuća stara mačka će ju očistiti od svega negativnog, a ako je nova, mačka će ju napuniti pozitivnom aurom.

Mazite ju, i sigurni ste od uroka

Ako razgovarate s nekim za koga sumnjate da vam želi zlo, najsnažniju zaštitu dobit ćete ako lijevom rukom ju mazite po vratu, a desnom po repu. Tako će se vaša energetska polja spojiti u jednu silu koja će tjerati sve negativnosti.

Također, tako ćete se zaštititi i od negativne biomagnetske energije, primjerice podzemnih voda.

Boja je određuje supermoći

Iako sve mačke čiste negativnu energiju, Dailyoccupation je naveo kratak vodič boja – vrsta mačke određuje u kojem području su njene magične moći najizraženije.

Crna – povezuje se s okultnim moćima, vješticama, magijom i zaštitom. Crne mačke imaju veliku moć upijanja negativne energije i donose mudrost te moć dobrog rasuđivanja.

Crvena – vežu se uz mušku energiju i privlače novac.

Plavkasta ili sivkasta – pomaže u održavanju osjećaja sreće, ljubavi, mira, kao i emocionalne stabilnosti.

Bijela – mačke ove boje smanjuju stres i imaju energiju koja privlači dobro zdravlje.

Dvobojna – donose dugovječnost i uspjeh.

Trobojna – štite od zla i privlače prosperitet i sreću.

Prugasta – privlače veselje i dobro raspoloženje te štite od stresnih situacija.