LJUDI, ODZVONILO NAM JE, STIŽE SUDNJI DAN! Pakleni sat se strelovito pomaknuo, a za sve je kriv ovaj čovjek

Stručnjaci pozivaju najveće svjetske moćnike da se pobrinu kako ne bi došlo do novih katastrofa

Čovječanstvu je – kako da to kažemo najbezbolnije moguće – odzvonilo! Ako ste ovaj eufemizam shvatili doslovno, onda ste dobro shvatili. Da vam pokušamo slikovito objasniti, toliko smo blizu uništenju da ovdje više ne vrijedi ni “pet do 12”. Naime, stručnjaci tvrde da je sudnji dan na – pazite sad – dvije minute do 12.

Rizici od nuklearnog rata i klimatskih promjena približili su točku uništenja ljudske vrste više nego ikad prije. To, konkretno, znači kako je čovječanstvo dostiglo najopasniju fazu još od Hladnoga rata, piše Mirror.

LUKSUZNA SKLONIŠTA ZA MILIJARDERE: Ako dođe do smaka svijeta, pogledajte kako će ga dočekati jedan posto najbogatijih na Zemlji

Gdje su sada “pametni vođe”?!

Stručnjaci sada pozivaju najveće svjetske moćnike da se pobrinu kako ne bi došlo do novih katastrofa. “Sigurnost svijeta može se poboljšati ako vođe zažele promjenu, a građani je zatraže. Premda je katastrofa na dvije minute do 12, to se može promijeniti. Već se događalo u povijesti jer su pametni vođe radili prave poteze, pod pritiskom informiranih građana diljem svijeta”, stoji u priopćenju.

Inače, “pakleni sat” se strelovito pomaknuo prema naprijed u siječnju 2017. godine, kada je nastala panika zbog dolaska Donalda Trumpa na vlast u SAD-u. Drugim riječima, narod se boji da će upravo on uništiti svijet, a s njime i čovječanstvo.