JEZIVO PREDVIĐANJE BALKANSKOG NOSTRADAMUSA ZA IDUĆU GODINU: Europu čeka ekonomski kolaps, no proročanstvo upozorava na daleko opasnije događaje

Baba Vanga, Bugarka rođena u makedonskoj Strumici kao Vangelia, oslijepila je kada ju je u mladosti podigla neobično snažna pijavica i zakopala je pijeskom, od kojeg su joj stradale oči. Vjerovala je da ima sposobnost predvidjeti budućnost. Tijekom svoje 50-godišnje karijere navodno je izrekla stotine proročanstava. Prorekla je i točan dan vlastite smrti

Svjetsku je slavu stekla nakon što je, prema tumačenjima njenih pobornika, točno predvidjela potonuće podmornice Kursk u ljeto 2000. godine, napad na njujorške Blizance 2001. i tsunami 2004.

‘Dvije čelične ptice napast će američku braću’

“Dvije čelične ptice napasti će američku braću. “Horor, horor! Američka braća će pasti nakon napada čeličnih ptica. Vukovi će zavijati u grmlju, a nevina će krv poteći”, navodno su njezine točne riječi o napadu 11. rujna.

Milijuni njezinih poklonika vjeruju kako je imala i druge paranormalne sposobnosti poput telepatije ili čudesnog izlječenja pa čak i da je komunicirala s izvanzemaljcima.

Stručnjaci koji su proučavali njen rad kažu kako su izračunali da se 68 posto Vanginih proročanstava ostvarilo, dok njezini zagovornici tvrde kako je točnost 85 posto.

Atentat na Putina, bolest Trumpa

Za godinu pred nama, slijepa proročica predvidjela više velikih potresa koji će pogoditi razne države svijeta. Tsunamiji će poharati Pakistan, Indiju, dijelove Kine, Japan i Indoneziju.

No puno određenije govorila je o ekonomskom kolapsu Europe, a kako prenosi Seed, predviđa i kako će se pokušati atentat na Vladimira Putina.

No kako je već prije govorila slavi ‘trećeg Vladimira’, izvjesno je da neće uspjeti.

Prema nekim tumačenjima, za američkog predsejdnika predviđa misteroznu bolest koja uključuje mučninu, ozljedu mozga i gubitak sluha.

Čeka nas komunizam, obnova Zemlje i smak svijeta

Prije nego li je umrla, Baba Vanga, ili kako je još neki zovu – “Nostradamus s Balkana”, ostavila je proročanstva sve do 51. stoljeća, kada vjeruje da će dogoditi smak svijeta.

Izgleda da ubrzo trebamo očekivati i promjenu u zemljinoj orbiti negdje prije 2023. godine. Bit će stvoren novi izvor energije i glad u svjetu će početi nestajati između 2025. i 2028. bit će lansiran i svemirski brod s posadom na Veneru. Od 2033. do 2045. topit će se polarni led, što će dovesti do porasta razine oceana. U međuvremenu, u Europi vladaju muslimani, a gospodarstvo napreduje.

Uspješna kloniranja omogućuju liječnicima liječenje svake bolesti jer se tijela jednostavno i lako zamijene. Sjedinjene Države pokrenut će napad na muslimanski Rim koristeći klimatsko oružje koje stvara “instant zamrzavanje”. Između 2072. i 2086. uspješno će postojati i napredovati besklasno komunističko društvo, u suradnji s novooporavljenom prirodom. Mnogo toga će se dogoditi između 2170. i 2256. uključujući to da će kolonija na Marsu postati nuklearna sila i zahtijevati nezavisnost od Zemlje, uspostavljanje podvodnih gradova, kao i otkriće nečeg “zastrašujućeg” tijekom potrage za izvanzemaljskim životom.

Negdje između 2262. i 2304 uspjet ćemo savladati putovanje kroz vrijeme. U međuvremenu se francuski gerilci bore protiv muslimanskih vlasti u Francuskoj. “Tajne Mjeseca” bit će otkrivene. Od 2341. serija katastrofa prouzročenih kako samom prirodom tako i ljudima učinit će naš planet nenastanjivim. Čovječanstvo će pobjeći u drugi solarni sustav, no resursi su malobrojni te dolazi do rata. Od 3815. do 3878. civilizacija će biti uništena i ljudi će živjeti kao zvijeri sve dok nova vjera ne nastane kako bi nas izvela iz tame. Od 4302. do 4674 nestat će koncepti zla i mržnje, ljudi će biti besmrtni i asimirat će se s izvanzemaljcima. Čak 340 milijardi ljudi raštrkanih po svemiru može pričati s Bogom.

Kronologija budućnosti

Ukratko Baba Vanga je ovako vidjela budućnost:

· Glad kao svjetski fenomen nestat će između 2025. i 2028. godine.

· Polarne kape na Arktiku istopit će se između 2033. i 2045. godine, što će izazvati rast razine mora. Istovremeno muslimani osvajaju Europu, a svjetsko gospodarstvo raste.

· Liječnici će zbog usavršavanja kloniranja moći izliječiti bilo koju bolest. Amerika će napasti “muslimanski Rim” koristeći klimatsko oružje koje “instant” zamrzava.

· Između 2072. i 2086. vraća se komunizam.

· Između 2170. i 2256. kolonija na Marsu postat će nuklearna sila i željet će neovisnost od Zemlje.

· Između 2262. i 2304. putovat ćemo kroz vrijeme.

· Od 2341. godine dogodit će se brojne prirodne i druge katastrofe koje je prouzrokovao čovjek, što će dovesti do toga da Zemlja bude nenastanjiva. Ljudi će, međutim, pobjeći u drugi solarni sistem.

· Od 4302. do 4674. ljudi postaju besmrtni i asimilirat će se sa vanzemaljcima.

· Kraj svijeta će nastupiti 5079. godine.