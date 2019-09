JEZIVE TEORIJE IZA MUČKE SMRTI MLADIH STUDENATA: Bili su goli i bosi, umirali su jedan po jedan i uzimali odjeću stradalog

Najneobičniji pronalazak istrage svakako je radioaktivna kontaminacija odjeće nekoliko članova ekspedicije

U veljači 1959. godine grupa od deset studenata uputila se na kampiranje na Ural u Rusiji. Svi članovi male ekspedicije na sjeverni dio Urala bili su vrlo iskusni skijaši s Politehničkog instituta na Uralu, a kamp su ne bi li se odmorili postavili na padinama Kholat Syakhla.

Cilj im je bio popeti se na Otorten, vrh poznat kao jedan od najopasnijih na Uralu.

Ekspediciju je predvodio Igor Djatlov, a uz sebe je imao sedam muškaraca i dvije žene. Nakon što se nitko od ekipe nije javio svojim obiteljima krenula je opsežna potraga, a za devetero nestalih tragala je policija, vojska te zračne snage.

Prizor koji ostavlja bez teksta

26. veljače pronađeni su rastrgani šatori, a u njima i ispunjeni dnevnici. Ispod rasparanog šatora bile su obuća i odjeća nestalih, a tragovi njihovih bosih stopala vodili su do ruba šume udaljene kilometar i pol, piše Mirror.

U šumi su pronađeni tragovi vatre te beživotna tijela dvojice planinara koji su ležali u donjem rublju, a malo dalje pronađena su još tri trupla.. Jednome je falio jezik, drugom prst…

Potraga za preostalom četvorkom potrajala je još puna dva mjeseca. Njihova su tijela pronađena tek 4. svibnja i to pod četiri metra snijega. Oni su bili toplije obučeni, a odjeća na njima sugerirala je da su umirali jedan po jedan.

Kad bi netko umro – oni drugi bi između sebe raspodijelili odjeću. Oko vrata jednog bila je i kamera koja nije bila na popisu ponešene opreme, no film u njoj bio je u potpunosti uništen.

Razne teorije

Ured tužitelja ustvrdio je kako su došli do 75 različitih teorija o tome što se dogodilo, uključujući i otmicu vanzemaljaca. Jedna teorija smatra kako su ih ubili članovi plemena Mansi za koje planine imaju spiritualno značenje. Međutim, neki smatraju kako je mjesto zločina bilo lažirano kako bi se sakrile informacije o tajnom programu testiranja oružja.

Najneobičniji pronalazak istrage svakako je radioaktivna kontaminacija odjeće nekoliko članova ekspedicije. Druga, neovisna grupa planinara koja se nalazila oko 50 kilometara od kampa, kobne je noći na nebu vidjela ‘neobične narančaste sfere’.

Još jedna zanimljiva činjenica je i to da je jedan od članova ekspedicije Semjon Zolotarjov prije puta rekao studentima kako će nakon ovog putovanja postati slavan sto su mnogi protumačili kao znak da možda nije u pitanju bilo samo planinarenje. Uz to, prema nekim izvještajima, mjesto je bilo prepuno metalnih dijelova zbog čega neki vjeruju da je prste u incidentu imala i vojska koja je u to vrijeme testirala ‘padobranske bombe’.

Doktor Eduard Tumanov kaže: “Skinuli su odjeću i objesili ju da se osuši te ih je u tom trenutku netko ili nešto uplašilo. Počeli su se penjati ne bi li pobjegli, bar ozlijede na tijelu na to ukazuju.”

Ipak, napad životinje je malo vjerojatan.

“Sudeći po kaotičnoj prirodi ozlijeda, točnije različitosti istih, nisu došle iz jednog izvora. Netko ih je sigurno napao, netko bez vatrenog oružja i noža jer su svi napadi izvršeni tupim predmetom. Sigurno su poginuli od ljudske ruke.”

Nagađanja su već ranije postojala da je napad bio ranije i to jako dobro isplaniran.

Za mnoge, objašnjenje smrti skupine je bilo daleko od zadovoljavajućeg jer nije uspjelo objasniti zašto bi istraživači izletjeli bosi iz šatora na ledenu hladnoću odjeveni samo u donje rublje, niti je objašnjeno zašto su neki iz grupe imali slomljene kosti i ozljede na lubanji.