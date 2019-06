JESU LI ZNANSTVENICI OTKRILI ŽIVOT NAKON SMRTI?! Tako se barem čini!

Istraživanje je otkrilo povećanu aktivnost u 1063 gena koja se javlja u roku od 24 do 48 sati nakon smrti te da nije riječ o slučajnosti.

Ono što se događa nakon smrti ostaje jedna od najvećih tajni, no znanstvenici su se možda konačno približili odgovoru. Naime, otkrili su da se više od 1000 gena aktivira nakon smrti i to čak od 24 do 48 sati nakon što životinje na kojima su obavljali istraživanje uginu, prenosi Daily Mail.

To bi moglo imati veliki utjecaj na presađivanje organa, zaključili su. Ono što su zabilježili odgovara na pitanje koje su si dugo postavljali – prestane li aktivnost gena odmah nakon smrti životinje ili postupno odumire.

Znanstvenici sa sveučilišta u Washingtonu testirali su svoje teorije na miševima i zebrastim ribama. U živim stanicama, geni se kopiraju djelovanjem stanice i stvara se privremena kopija genetičkih uputstava u obliku mRNA. Što više mRNA cirkulira stanicom, to je veća aktivnost gena.

Analizom mRNA uginulih miševa i riba, znanstvenici su pronašli aktivnost u 1063 gena. U seriji istraživanja objasnili su da većina gena postane aktivna pola sata do sat vremena nakon smrti, no neki se aktiviraju čak i nakon 24 i 48 sati.

Zaključili su i da nije riječ o nasumičnim genima nego onima koji se ne aktiviraju za vrijeme života već očito imaju vrlo posebnu ulogu gašenja sustava.

Dok je živo, tijelo koristi dosta resursa kako bi sačuvalo DNK u dobrom stanju i u postojanoj strukturi, no nakon smrti, DNK postaje ‘labaviji’ i isplivaju geni koji su inače ugašeni.

Takvi geni proizvode molekule koje su zadužene da ugase cijeli sustav “nakon što gazda ode”.