JESMO LI SPREMNI? Čovjek koji je život posvetio izvanzemaljcima tvrdi: ‘Uskoro se vraćaju na Zemlju, evo kada će doći

Erich Von Daniken, autor jedne od najpopularnijih knjiga na svijetu – ‘Chariot of the Gods’ (Jesam li se prevario?) – indicira kako bi se u sljedećih 20 godina izvazemaljci mogli “vratiti na Zemlju”. Mi smo dio njihovog DNK, a dokazi o njihovom povratku prezentirani su svuda oko nas, raspršeni diljem globus u drevnim tekstovima, spomenicima i civilizacijama, prenosi Ancient code.

Tijekom proslave 50 godišnjice jedne od njegovih bestselera, Erich se poslužio mnogobrojnim slikama, video isječcima, kompjuterskim animacijama i ostalim dokazima kako bi podrupro svoje tvrdnje da su tisućama godina prije, još i prije zapisane povijesti, Zemlju posjetila bića koja nisu s tog planeta. Sada Von Daniken tvrdi – izvazemaljaci će se vratiti jer je čovječanstvo konačno spremno za susret s njima.

‘Mi smo dio njihovog DNK’

“Oni znaju o nama zato jer smo mi dio njihovog DNK. Biblija govori o kćerima ljudi koji su imale odnose s tim posjetiteljima, a tu priču ponavljaju i mnogi mitovi i legende. Te priče uvijek govore kako će se izvanzemaljci vratiti”, navodi Von Daniken.

Von Daniken tvrdi kako su izvazemaljci u davnoj prošlosti igrali ekstremno važnu ulogu u razvoju moderne civilizacije. Prema autoru, postoje brojni mitovi i legende, ali i drevni tekstovi koji služe kao jasan indikator toga kakvu su ulogu ‘Bogovi’ igrali u razvoju čovječanstva. Sve te priče ponavljaju isti rezultat: jednog dana, izvazemaljci će se vratiti na naš planet.

‘Anđeli su posjetitelji iz svemira’

Autor kaže i kako drevni tekstovi poput Biblije, religiozni tekstovi iz Indije i ostali spominju ran koji je, po njemu, referenca na svemir. Von Daniken tvrdi kako su “takozvani anđeli ništa više nego posjetitelji iz svemira koji dolaze odnekud iz kozmosa”.

Uskoro stiže vrijeme da se ponovno sretnemo s našim izvamzemaljskim rođacima, kaže Von Daniken.

Štoviše, naglašava, kontakt s izvazemaljcima je nešto milijuni već očekuju. Bombardiranje filmovima s tom tematikom, rasprave u društvu i napretci u znanosti su nas kao rasu pripremili za taj veliki susret.