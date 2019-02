HRABRA UMIROVLJENICA U OBRAČUNU S DUHOM: ‘Jeziv glas mi je rekao: ‘kukavico’, ali ja se ne selim’

Ako će se itko riješiti tog duha, to sam ja, kaže 83-godišnjakinja

Emily Sparks se prije sedam godina uselila u dvosobni stan u britanskom Essexu Prve dvije godine je sve bilo u redu , no onda ju je počeo opsjedati duh.

Ubrzo je saznala kako ju opsjeda duh žene, Joyce, koja je umrla u tom stanu dvije godine prije nego se ona uselila. Razgovarala je i sa susjedima koji su pronašli mrtvu Joyce, i ostavila ih je uplakane, tvrdi 83-godišnjakinja.

Sada spava sa kapom

Ispočetka je , kaže, to bio podnošljiv suživot, no utvara se osokolila. Počela joj je uzimati stvari te ju je čak počela čupati za kosu dok spava. Umirovljenica koja kaže da je vidovita je ubrzo počela spavati s kapom. No tu nije stalo.

“Jedne noći sam začula strašan, stvarno jeziv glas koji govori: ‘Kukavico’. Potpuno sam se prestravila”, priznaje umirovljenica, prenosi Mirror. Duh je ubrzo počeo satima puštati vodu u zahodu, zbog čega je Sparks morala vezati ručku vodokotlića.

Maltretiranje je postalo toliko nesnošljivo da je odlučila platiti noćenje u hostelu, no nije pomoglo. Joyce ju je i tamo slijedila. Sparks kaže zato što je ju privlači njena energija. Ipak, ne odustaje.

‘Ako će itko riješiti duha, to sam ja’

“Ne bojim se. Svi mi govore da se odselim zbog mog zdravlja, ali neću. Ostajem jer ako će se itko riješiti duha to sam ja” kaže neustrašiva umirovljenica, dodajući kako je prošli stanar pobjegao glavom bez obzira zbog duha. Zvala je svećenika koji je blagoslovio nju i stan, ali Joyce je ostala.

“Rekao je da osjeti negativnu energiju. Pokušala sam naći nekoga tko bi obavio egzorcizam. Nadam se da će netko pomoći”, zaključuje.