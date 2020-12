EGIPĆANI PRONAŠLI VIŠE OD 160 ZAPEČAĆENIH MUMIJA: Usprkos kletvama, neke su počeli i otvarati… Ovo je prejezivo

Egipat je u studenom objavio otkriće više od 100 netaknutih sarkofaga starijih od 2,5 tisuća godina, što je najveće ovogodišnje otkriće. Zapečaćeni drveni lijesovi pripadali su najvišim dužnosnicima Kasnog razdoblja drevnog Egipta. Pronađeni su u tri grobnice na dubini od 12 metara u nekropoli Sakkari južno od Kaira. Arheolozi su otvorili jedan lijes i otkrili mumiju umotanu u mrtvački pokrov ukrašen živopisnim hijeroglifima.

Sakkara, dom desecima piramida, drevnih samostana i životinjskih grobnica, ogromna je nekropola drevne egipatske prijestolnice Memfis i uvrštena je na popis svjetske baštine UNESCO-a. Veliko otkriće uslijedilo je tek nešto više od mjesec dana nakon što su arheolozi u tom području pronašli 59 dobro očuvanih i zapečaćenih drvenih lijesova, također starijih od 2,5 tisuće godina.

“Sakkara tek treba razotkriti sav svoj sadržaj. To je blago”, rekao je ministar za starine i turizam Khaled al-Anani. “Iskapanja su još uvijek u tijeku. Kad god ispraznimo grobnicu, pronađemo ulaz u drugu.” Pronađeno je i više od 40 kipića drevnih božanstava i pogrebnih maski, dodao je ministar. Još dva drvena kipića pronađena su u grobnici koja je pripadala drevnom sucu iz 6. dinastije, naveo je Mostafa Waziri, glavni tajnik Vrhovnog vijeća za starine.

No osim više od 160 lijesova pronađenih u zadnja tri mjeseca, arheolozi su pronašli i mnoštvo kletvi. Neke od grobnica, ali i životinjskih mumija ispisane su jezivim prokletstvima i prijetnjama onima koji uznemire mrtve.

Salima Ikram, egiptologinja s Američkog sveučilišta u Kairu otkrila je o kakvim se kletvama radi.

„Uglavnom navode da će nečistu osobu, pri čemu se misli i na tijelo i na njihove namjere, vijeće bogova kazniti i zavrnuti mu šiju kao gusku“, pojašnjava. Neke kletve su maštovitije i određenije i kao primjer navodi onu na grobnici Ankhmahora, visokog službenika faraonovog dvora koji je živio prije više od 4000 godina. Na njegovoj mastabi, drevnoj nadzemnoj grobnici kakve su građene i prije piramida, stoji natpis koji svim lopovima poručuje „da će ista sudbina zateći i njihov imetak“. Također, sve „nečiste“ koji bi se usudili oskvrnuti grobnicu obaviještava kako Ankhmahor poznaje drevne uroke i magiju, te im prijeti kako će ih „ispuniti strahom od duhova“, prenosi Science alert.

U tome ne vidi ništa neobično jer, kaže, na grobnice se u drevnom Egiptu gledalo kao na kuće pa je i kazna odgovarala pljački kuće. Naravno, kazne za pljačke grobova bile su teže pa je osim batinjanja počinitelju prijetilo i odsjecanje nosa.

No za razliku od horor-filmova, grobnica poziva one čistog srca, štoviše, navodi kako će se Ankhmahor zauzeti za njih kod Ozirisa, boga mrtvih. Govoreći o realnoj opasnosti, da se arheolozi zaraze sporama opasnih gljiva ili drugim mikrobima s mumija, kaže da je minimalna, osobito ako arheolozi nose maske i rukavice.

Ipak, mnogi su uvjereni kako 2020. možda i nije prava godina za otvaranje lijesova koji su tisućama godina stajali zatvoreni.

