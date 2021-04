DUH GA PRESREO NA AUTOCESTI?! Ovaj je prizor prestravio sirotog vozača, a policija je priču učinila još misterioznijom

Vozaču je policija isprva rekla da je dijete pronađeno i vraćeno roditeljima

Australac Mitch Kuhne objavio je prije desetak dana na svome profilu na Facebooku snimku koja će vas, ako ništa drugo, pošteno zbuniti.

Naime, dok se u društvu majke vozio pored Bardije, južno od Sydneyja, usred vožnje je u lijevoj traci ugledao misterioznu nisku figuru.

Istog dojma ostala i majka

Kuhneu se učinilo da je u pitanju dijete koje prelazi autocestu, a istoga je dojma ostala i njegova majka koja je odmah dohvatila mobitel i obavijestila policiju.

Samo 44 minute Kuhne je policiji pokušao proslijediti i snimku s kamere kako bi bila od pomoći pri potrazi, ali mu je rečeno da za time nema potrebe jer je dijete već nađeno i vraćeno roditeljima.

Kada su istu informaciju kao potvrdu pokušali dobiti i novinari australskog Daily Maila, iz policijske postaje Macquarie Fields im je odgovoreno da patrole ništa nisu uspjele pronaći i da je potraga u međuvremenu prekinuta, što je dovelo do nove misterije jer Kuhne ima i snimku koja govori drugačije.

Figura se ipak kretala?

Bilo kako bilo, brojni su do danas pokušali odgonetnuti što je on to zatekao na autocesti u večernjim satima, ali zasad nikome nije uspjelo. Iz analize su zaključili da je figura imala iza sebe sjenu, a uz to se mnogima učinilo i da je koračala.

Upravo iz tog razloga se pojavila teorija o duhu nekog djeteta, ali realno govorimo i o čitavom nizu drugih mogućnosti.