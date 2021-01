CIA SKINULA OZNAKU TAJNOSTI SA SVOJIH ZAPISA O NLO-IMA! U javnost izašlo čak 12 milijuna stranica, ali jedno pitanje ostaje – je li to sve?

Uoči službenog izvješća vlade, CIA je objavila svoju dokumentaciju i podatke o NLO-ima.

Središnja obavještajna agencija uploadala je 12 milijuna stranica deklasificiranih dokumenata svojoj web stranici koju sada može čitati bilo tko u cijelom svijetu.

‘JASAN DOKAZ DA NISMO SAMI’: CNN se dokopao povjerljivih dokumenata Pentagona koji detaljno opisuju susrete s NLO-ima

Zapisi koji sadrže CIA-ini dokumenti o neidentificiranim nebeskim fenomenima (UAP) mogu se preuzeti i kao PDF datoteka iz Black Vaulta, baze podataka u privatnom vlasništvu. Neka izvješća datiraju još od 80-ih, a među njima ima i priča o misterioznim eksplozijama i navodnim kontaktima s izvanzemaljcima.

