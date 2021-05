Britanka tvrdi da je prvo iskustvo s vanzemaljcima doživjela kao djevojčica

Paula Smith (50) iz engleskog grada Bradforda tvrdi da su ju vanzemaljci oteli 52 puta i da ima modrice koje to mogu dokazati.

Tvrdi kako je prvo iskustvo doživjela kao djevojčica i da je u međuvremenu oteta više od 50 puta. Podijelila je fotografije modrice koje su joj vanzemaljci navodno nanijeli nakon jedne od otmica, piše Daily Star.

Nacrtala je i srebrnog svemirca kako bi pokazala kako izgledaju.

EXCLUSIVE: Brit gran says she’s been abducted by ­aliens 50 times – and has bruises to prove ithttps://t.co/RB522i08ck pic.twitter.com/yjrqOrtroR — Daily Star Sunday (@DailyStarSunday) May 8, 2021

“Doživjela sam 52 paranormalna incidenta. Ne postoji upozorenje i ne mogu predosjetiti što će se dogoditi. Samo se dogodi. Sve što mogu napraviti jest nastaviti normalno živjeti, inače bih poludjela”, izjavila je Paula za britanske medije.

Filmić o uništenju Zemlje

Tvrdi i da je bila u neidentificiranom letećem objektu te da su joj vanzemaljci pokazali “tehnologiju koju ljudi nemaju”.

“Pokazali su mi fotografije prirode s prekrasnom rijekom koja je onda pocrnila. Plavo nebo pretvorilo se u crveno i shvatila sam da gledam filmić o Zemljinom uništenju zbog ljudske pohlepe”, otkrila je 50-godišnjakinja.

Paula tvrdi da se vratila kući s modricama u obliku trokuta na licu i tragovima otisaka prstiju po rukama.

Prvi susret s vanzemaljcima

Prvi put je svemirsku letjelicu vidjela 1982. kada je bila u šumi. Ugledala je nešto nalik avionskom propeleru sa svjetlima na svakom kraju, a letjelica je bila duga i široka oko devet metara.

“Bila je crna s plavim i zelenim svjetlima na rubovima. Kretala se u smjeru kazaljke na satu u potpunoj tišini. Sjećam se da sam pokušavala trčati, no tlo se ponašalo poput živog pijeska, tonula sam u tlo, a onda je sve pocrnilo. Obitelj mi je rekla da me nije bilo satima, ali ja se ne sjećam što se dogodilo. Od tada iskustva nisu prestala. Otimali su me iz spavaće sobe i kreveta. Nisam govorila nikome jer bi mislili da sam luda, no postoje tisuće, ako ne i milijuni ljudi poput mene koji su imali slična iskustva”, zaključila je Britanka.