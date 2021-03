BIVŠI ŠEF OBAVJEŠTAJACA SAD-A PROGOVORIO O NLO-IMA: ‘Toga ima puno više no što je objavljeno, gledali smo manevre koji su nemogući’

Uoči detaljnog izvještaja o NLO-oima američke vlade, John Ratcliffe koji je obnašao dužnost ravnatelja Nacionalne obavještajne službe za mandata Donalda Trumpa, rekao je za Fox da mnogi incidenti koje su primijetili piloti još uvijek nemaju objašnjenje.

„Puno je više viđenja NLO-a nego što je objavljeno ‘, rekao je Ratcliffe za Fox News.

Wow. Maria Bartiromo gets former DNI John Ratcliffe to talk about UFOs ahead a deadline for the government to disclose what it knows about them…

"Usually we have multiple sensors that are picking up these things…there is actually quite a few more than have been made public" pic.twitter.com/qu4VlzrZw1

— Daniel Chaitin (@danielchaitin7) March 19, 2021