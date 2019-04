12 NAJUKLETIJIH MJESTA U HRVATSKOJ: Čuju se vriskovi i smijeh, a vlasnici su ginuli u misterioznim okolnostima

Opsjednute kuće je teško prepoznati na prvi pogled. No jednom kad uđete sve će vam biti jasno.

Svaka regija Hrvatske ima svoje legende, no neke se ipak izdvajaju. Kuće izgrađene na groblju, samostani koje prati zla kob ili vile koja već stoljeće ne može naći obitelj (jer kako kažu parapsiholozi, kuća bira vlasnika, a ne obrnuto) opsjednute mjesta odišu posebnom energijiom. A ta energija je toliko snažna da nije potreban bioenergetičar kako bi vidjeli da nešto ne valja. Sumnjate? Najbolje je pitati mještane. Jer uklete kuće često na prvi pogled izgledaju normalno.

12. Gizelina zemlja

U podsljemenskoj zoni smještena je Gizelina kuća, u koju nitko osim vlasnice nikad nije ni zakoračio. Gizela je navodno bila udovica, ali naši pradjedovi i prabake znali su je kao staricu u crnini koja se uvijek držala povučeno. Kružile su i priče da je bila vještica, uglavnom zato što su joj se oko kuće okupljale crne mačke, a ona je uvijek mirisala na sumpor, amonijak i trave. Uz pomoć svojih pripravaka, navodno je uspjela nadživjeti nekoliko generacija, a nitko nikad nije zakoračio u njezinu kuću. Početkom ’90-ih kuća se jednostavno urušila, ali u ruševinama nije bilo ni traga Gizeli. Na zemljištu je od tada trebalo izniknuti nekoliko stambenih objekata, ali svi su na kraju propali, dok na okolnim lokacijama već desetljećima uredno niču nove kuće i zgrade.

11. Jurjevsko groblje

Jurjevsko groblje, znano kao Kraj kestena, također obilaze duhovi. Drvena kapelica posvećena sv. Jurju spominje se 1377., ali prije toga na tom je mjestu bilo groblje za siromašne. Godine 1729. sagrađena je nova kapelica posvećen sv. Jurju s kriptom i proširenim grobljem uz nju. A 1825. godine gradski magistar odlučio je otkupiti vinograde s istočne i sjeverne strane starog groblja kako bi se dodatno proširili. Jurjevsko groblje zatvoreno je 1876., kad počinju pokopi na Mirogoju, nekadašnjem imanju Ljudevita Gaja, koji je također prvo pokopan na Jurjevskom groblju, a tek kasnije premješten u Mirogojske arkade. Sve su kosti premještene tek 1907., a mnogi vjeruju kako tim prostorom između Jurjevske ulice i Mlinarske ceste lutaju duhovi kojima je narušen vječni mir.

10. Brestovac

Na obroncima Medvednice smjestila se bolnica Brestovac, nekada najmodernija ustanova za liječenje bolesti dišnog sustava u ovom dijelu Europe, a sada ruševina. Gradnju je inicirao hrvatski liječnik i novinar Milivoj Dežman, koji je ludo volio poznatu zagrebačku glumicu Ljerku pl. Šram, a ona je bolovala od tuberkuloze. Prvi bolesnici ondje su primljeni 1909. godine, a među njima i Ljerka Šram, kojoj zagrebačka bolnica Brestovac (hrvatska verzija njemačke klinike Schwarzwald ) ipak nije pomogla. Umrla je od tuberkuloze i to Dežmanu na rukama. Priča se i kako su tamo partizani kad su oslobodili Zagreb pobili bolesne njemačke vojnike. Brestovac je radio sve do 1968. godine kad je donesena odluka o zatvaranju zbog promjena u zdravstvenom sustavu te zbog novih medicinskih metoda liječenja tuberkuloze. Prema navodima nekih posjetitelja koji nisu željeli izlaziti imenima u javnost, danas bolnicom Brestovac lutaju duhovi i osjeća se čudna energija. Postoji osnovana sumnja kako je riječ o duhu preminule Lady Šram.

9. Učka

Od početka 1988. godine stanovnici Istre i Hrvatskog primorja bili su opsjednuti tajanstvenom ženom u crnom. U svjedočenjima s mjesta događaja reporteri su se pozivali na medicinsko osoblje Stanice za hitnu pomoć u Pazinu. Navodno su i oni vidjeli misterioznu neznanku. Zaustavljala je automobile koji su prolazili kod današnjeg tunela Učka. U razgovoru s vozačima proricala im je sudbinu, a potom bi tajanstveno nestajala iz automobila. Čak je i talijanska televizija snimila dokumentarac o ovoj pojavi, a kasnija nagađanja upućivala su na shizofrenu dvadesetogodišnjakinju iz Istre koja je lunjala uz cestu. U svakom slučaju, s gradnjom tunela kroz Učku fatalnoj tajnovitoj crnki gubi se svaki trag.

8. Ugljan

Kuća ugljanskog ribara koji se jednog dana nije vratio s mora nadahnjivala je maštu brojnih ljubitelja strave koji su pričali o spodobi – navodno umrloj udovici – koja se ukazuje na balkonu. Stariji su mještani upozoravali klince da kuću zaobilaze u svojim biciklističkim avanturama, a prikaza se, prema mjesnim pričama, pojavljuje svaki put kad puše bura i kad je zima. Uz kuću je stajao oronuli sablasni brod, no u međuvremenu je dobila novog vlasnika te je potpuno renovirana.

7. Bilje

U kući u mjestu Bilje kod Osijeka svojedobno je skupina znatiželjnih spiritista upalila šest crnih svijeća te čitala knjigu za dozivanje duhova. Glasine govore da su ritualom na kraju dozvali zloduha, koji se potom nije dao istjerati. Dolazio je svećenik, no jedan od ormara se srušio pred njim, te je svećenik u strahu, kažu, odustao. Nakon što je došao egzorcist i obavio obred, duh je nestao, ali samo na nekoliko dana. Jedan član obitelji je umro, a liječnici su dijagnosticirali prirodnu smrt iako je bio u dvadesetima.

6. Katolička škola u Pazinu

Sedmero učenika prestižne katoličke gimnazije u Pazinu naglo je izgubilo život u proteklih sedam godina. Posljednje u jezivom nizu bilo je iznenadno samoubojstvo Natali Ferlin, maturantice koja je u studenome 2007. godine skočila sa 60 metara visokog mosta iznad Pazinčice. Prethodne žrtve život su izgubile u čudnim prometnim nesrećama i trovanjem. Priča je medijski popraćena do slutnji o prokletstvu iako je mnogima teško zamisliti djelovanje zlih sila u zemlji tartufa, maslina i dobrog vina.

5. Kuća u Lovranskoj Dragi

Kuća smještena na rubu jedne litice, na tlu na kome je nekada u svojim pećinama živio prethistorijski čovjek, oduvijek plaši mještane Lovranske Drage, a da ni sami ne znaju zašto. Odrasli sa stravičnim legendama vezanim uz tu kuću, o njoj govore u pola glasa, a pred djecom se o tome šuti. Djeca se nje ipak plaše.

“Ovdje sam imao osjećaj da me netko gura da skočim niz liticu, pokazuje riječki radiestezist Borivoj Bukva pitome zelene brežuljke što se prostiru ispod vidikovca na kojem je ruševina. On je posjetio tu kuću duhova i njegov visak odmah je reagirao. Bukva je bio iznenađen prizorom koji je tada u ruševini zatekao: pletena fotelja, stol i kolijevka te četiri tanjura na stolu. Kad je iskoristio visak da sazna što se to zapravo u kući događa, dobio je tri puta zaredom jasne naredbe da se smjesta gubi iz kuće, što je on i učinio. Jedan vlasnik kuće odlučio ju je spaliti, drugi umro od iznenadne teške bolesti, treći je stradao u prometnoj nesreći nekoliko mjeseci nakon što ju je počeo adaptirati. Češki turisti što su se prije dvije godine od nevremena sklonili u kuću, ubijeni su udarom groma. Oko kuće su se uvijek događale čudne i neobjašnjive pojave, ubojstva i samoubojstva tvrde mještani Lovranske Drage. ”

Znate, nema baš sreće ta kuća. Tu je sve zgorelo još kad je moj tata bil mlad. Vlasnik ju je zapalio. Kuća je bila osigurana, a njemu je onda već te kuće bilo dosta. Sve je po noći s nje skinuto, čak i kvake s vrata, i zapalio je – priča nona Cvetka Ančić, prisjećajući se kako su mještani pokušavali kuću spasiti, ali nisu uspjeli ugasiti požar. – Bilo je to u doba talijanske vlasti. A prije je bila Austrija i poslije Jugoslavija i sada Hrvatska, kompletna zbrka. U doba Jugoslavije, u kući je bio jedan Čeh ili Mađar, neki Urman, bio je oženjen Lovrankom. Kupio je za male novce i pokrio. Onda je naišao jak vjetar, pijavica, i odnio cijeli krov, gredu po gredu je skidao i to je sve tuda letilo. Ostala kuća gola. On se poslije toga razbolio i umro. Treći vlasnik je poginuo u prometnoj nesreći, nekoliko mjeseci nakon što je počeo popravljati kuću”, ispričala je svojedobno jedna starija mještanka za Magicus.

A legende sežu još dalje u prožlost. Nekada davno na ovoj obali živjela je Dijana Etolska, Jonina Argonska, bio je tu Diomedov hram prema Opatiji, bilo je svetište boga Apolona. Legenda kaže da se Dafne, bježeći pred njegovim udvaranjem, tu pretvara u lovor, a od čega potjeće Lovran i Lovranska Draga.

Danas je kuća obnovljena, no legende i dalje kruže.

4. Autocesta kod Nove Gradiške

Podzemne vode, magnetska polja ili neke daleko mračnije sile, navodno, djeluju na dionici autoceste Zagreb – Slavonski Brod, kod Nove Gradiške. Vozači se redovito žale da upravo na tom mjestu doživljavaju nevjerojatne stvari, poput gašenja radija, osjećaja paralize, gubitka koncentracije i doživljaja kao da im neka sila vuče automobil na drugu stranu ceste. Neki od vozača doživjeli su i halucinacije ili možda susrete s duhovima, a jednom prigodom jedan je vozač zaustavio automobil jer je vidio bebu na jastuku nasred ceste. Kad joj je prišao, jednostavno je nestala. Na mjestu na kojem je i Toše Proeski otišao u legendu, gdje je poginula i Dolores Lambaša, mnogi su putnici ostavili svoje život, a drugi ponovno pričaju o crnoj prikazi koja se pojavljuje na cesti i nestaje u retrovizoru.

3. Lokrum

Ovaj prekrasan otok blizu Dubrovnika ima dugu i mračnu prošlost. Služio je kao oaza plemićima i bogatašima, no donio im je samo smrt i patnju. Prokletstvo Lokruma očitovalo se i u suvremenoj povijesti kad je u samostanu snimljen duh. Ipak, vjerojatno su impresivniji događaji s kraja 19. i početka 20. Jedan od posjetitelja otoka bio je Ludovik II. Bavarski, koji je po povratku u domovinu svrgnut s prijestolja i proglašen ludim. Ništa bolje nije prošao ni austrougarski prestolonasljednik Rudolf, koji je na Lokrumu proveo medeni mjesec, da bi nakon toga po povratku u domovinu ubio svoju 17-godišnju ljubavnicu, a sebi pucao u glavu. No, vjerojatno je najpotresnija priča ona o Franji Ferdinandu, koji je prije odlaska na Lokrum ‘svratio’ u Sarajevo, gdje je na njega izvršen atentat, što je dovelo do Prvog svjetskog rata.

2. Vila Auer

Vila koja se nalazi u blizini križanja Nazorove i Rokove ulice u Zagrebu izgrađena je na nekadašnjem Rokovom groblju, pored mrtvačnice. Dizajnirao ju je arhitekt Viktor Kovačić, a dugo je zjapila prazna, zapuštena i u ruševnom stanju, dok je napokon nije kupio novi vlasnik. Iako susjedi vole reći da je na idealnom mjestu i da je najbolja nekretnina u blizini, brojni su oni koji se s time ne bi složili jer vjeruju da je ukleta. Oni koji su uspjeli zaviriti u nju kažu da osim znakova propadanja, oljuštenih tapeta i drvenih stepenica u raspadu, ima dodatnu jezivu ‘vibru’ kojoj moraju pripisati paranormalni ton jer nemaju drugo objašnjenje. U svibnju 2011. godine novi vlasnik Zdravko Raškaj započeo je njezinu obnovu, ali stare priče se i dalje prepričavaju. Na zemlji oko kuće postoji izvor vode, a obližnji stanari svojedobno su znali ići do te kuće po vodu kad bi bila nestašica vode. Neki od njih svjedočili su da se iz kuće povremeno čuju uznemirujući zvukovi, kao što su škripanje, plač, jecaji, smijeh, lupanje, lanci…

1. Škrinjari

Jedna od vjerojatno najpoznatijih ukletih lokacija, o kojoj se mnogo pisalo, pričalo i istraživalo, kuća je pored Vrbovca, u mjestu Škrinjari. Obiteljski dom navodno je izgradio njemački gastarbajter za svojeg sina i njegovu obitelj. No, zbog jezive atmosfere, krikova i sličnih pojava, obitelj se nikad nije uselila u kuću. Kuća je do danas nenastanjena jer, unatoč simboličnoj cijeni, nitko nije uspio provesti noć u njoj. Jedno vrijeme nuđena je čak i besplatno ako netko u njoj uspije provesti noć, no ostala je prazna i unatoč takvim nastojanjima. U izazovu se okušala grupa policajaca, grupa taksista i neki pustolovi, a oni koji nisu odustali, završili su u ludnici, neki i s amnezijom. Tako barem kažu priče. Izvor prokletstva navodno je staro groblje na kojem je kuća sagrađena.