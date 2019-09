11 HRVATSKIH SUSRETA S IZVANZEMALJCIMA U KOJE LJUDI TOTALNO OZBILJNO VJERUJU: Titov NLO, grad pod morem i napad na Zagreb

Osim za turiste, Hrvatska je, reklo bi se, dobra destinacija i za aliene

Ugledni časopis The Economist prije dvije je godine objavio veliko istraživanje o NLO-ima; uspoređujući podatke o prijavljenim susretima s NLO-ima, The Economist je zaključio kako postoji znatna korelacija između pojačane konzumacije alkohola i susretanja izvanzemaljaca. “Izvanzemaljce uglavnom viđaju pijanci sa Zapada”, kazali su. Ne kažemo da isto vrijedi za Hrvatsku, no… Postoji niz neobičnih priča o izvanzemaljcima u Hrvatskoj, od izgradnje grada pod morem do navodnog bilateralnog posjeta Josipu Brozu Titu. Ovo je mali Netov pregled najzagotnenijih i najuvrnutijih urbanih mitova i legendi o NLO-ima.

1. Izvanzemaljci posjetili Tita na Brijunima?

Priča kaže da je i jugoslavenski diktator Josip Broz Tito vidio NLO. Jasno, gosti iz visina posjetili su ga tamo gdje je najradije primao visoke goste – na Brijunima. Prema tvrdnjama svjedoka, 30. kolovoza 1969. godine iznad zračne luke u Puli viđen je nepoznati leteći objekt koji je odletio u smjeru Brijuna gdje je u to vrijeme Tito bio na ljetnom odmoru. Priča također kaže da se NLO zaustavio na visini od nekih petstotinjak metara iznad samog Tita koji ga je zainteresirano promatrao kroz dvogled. Vojska je prethodno digla uzbunu i poslala MiG-ove na to područje, no miroljubivi Tito navodno je naredio da se ne puca na letjelicu. Zrakoplovi JNA to su ipak učinili, ali ispaljeni projektili nisu pogodili metu – inače bi i na Brijunima imali godišnju komemoraciju komunističkih zločina.

2. Vojni pilot poginuo loveći NLO kod Osijeka

Puljanin Aldo Matić u HRT-ovoj emisiji ‘Na rubu znanosti’ opisao je susret koji iz kolovoza 1977. godine. Matić je tada bio pripadnik vojnog zrakoplovstva JNA i zapovjednik radarskog voda stacioniranog kod sela Kačarevo u Vojvodini. Tog je dana na radaru uočio neidentificiranu letjelicu koja se kretala velikom brzinom, a zatim sletjela blizu njihove radarske postaje. Po njegovom kazivanju, od letjelice koja je isijavala snažnu svjetlost odvojila su se tri manja leteća objekta. U međuvremenu su ondje stigli i vojni MiG-ovi. Tada su tri misteriozna objekta uzletjela i krenula u smjeru Osijeka, a piloti su krenuli u lov za njima. NLO-i su im umakli nakon što su naglo uzletjeli okomito. Matić kaže kako je kasnije čuo da su u potjeri sudjelovala četiri, a ne dva MiG-a te da je jedan bio srušen pri čemu je poginuo pilot. Sljedećeg dana Matićev zapovjednik izdao je naredbu da se sav materijal o tom incidentu zapečati i o njemu šuti, a do danas se ufološkim krugovima drži najozbiljnijim takvim slučajem.

3. Putnički avion bježao nasrtljivom NLO-u iznad Zagreba

Jedne večeri potkraj 1979. godine kapetan JAT-ovog putničkog zrakoplova na liniji Beograd-Zagreb prije slijetanja u zračnu luku Pleso prijavio je kontroli leta vizualni kontakt s nepoznatim letećim objektom. Pilot se pokušavao odmaći od njega leteći cik-cak, no zagonetna letjelica cilindričnog oblika uporno je pratila zrakoplov. U jednom trenutku njen prednji dio snažno je zabljesnuo ljubičastom svjetlošću i tada su u zrakoplovu otkazali svi uređaji osim radio-veze. Kontrola leta navodila je pilota koji je uspio sigurno prizemljiti zrakoplov. Već pogađate da su svo to vrijeme uređaji u kontrolnom tornju normalno radili, a da na samom zrakoplovu odmah nakon slijetanja nisu otkriveni ikakvi kvarovi ni oštećenja.

4. Na seoskom groblju pronašli glavu namirisanog aliena

Sudeći po događaju iz kolovoza 2013. u Međimurju, bit će da su izvazemaljci ovdje pokapali i svoje pokojne. Naime, komunalci u Donjoj Dubravi bagerom su raskopavali stazu na tamošnjem groblju kada im je, na otprilike metar dubine, pažnju privukao predmet nalik glavi s očima i malim produžetkom. Ta se glava doimala kao da je otrgnuta od tijela, a usto je bila meka poput gume i mirisala jje na muški parfem. “Uzela sam je u ruke i vidjela da je čudna. Imala je oblik ljudske glave, ali nije ljudska. Izgledala je kao glava izvanzemaljca”, kazala je jedna mještanka koja je namirisanu glavu (ili gvalju?) držala u rukama. Komunalci su na istom mjestu iskopali i nešto što je oblikom izgledalo poput srca te neobičnu kuglu koja se na prvi dodir rasula u prah. Priču o izvanzemaljcu s groblja u Hrvatskoj prenijeli su i britanski The Sun i američki Huffington Post.

5. Svemirac pao u šumu, pa se odvezao autobusom

Istog ljeta kada su Međimurci navodno našli mrtvog aliena, Turopoljci su, kažu, vidjeli jednog živog. Mještane Velike Bune kod Velike Gorice uznemirila je jedne kolovoške večeri neobična svjetlost koja se obrušila s neba i pala u obližnju šumu. Očevici kažu kako su isprva mislili da je u pitanju meteorit jer se prilikom pada čuo tupi udarac. Neki su potom vidjeli letjelicu u obliku diska koja se s istog mjesta vinula u nebo. Sljedećeg jutra znatiželjni su mještani pohitali u šumu naišavši na krater dubok tri metra i promjera pet metara oko kojeg je tlo bilo sprženo. Neki su pak ispričali kako su iste večeri vidjeli neobično stvorenje dugih ruku i nogu te udubljenih očiju koje je letjelo iznad autobusa na prigradskoj liniji, a onda se, poput Spidermana, priljepilo uz njegov prozor i tako se švercajući odvezlo. Zapravo je najčudnije u ovoj priči što su mještani odmah zatrpali onaj krater jer je bio nasred šumskog puta.

6. Izvanzemaljci postavili prometni znak na Pagu

Pag je čuven po svome siru, soli i čipki, ali i po ‘paškom trokutu’ koji je postao jedna od najvećih domaćih zagonetki vezanih uz vanzemaljce. Riječ je neobičnom trokutastom otisku površine 500 četvornih metara na kamenjaru iznad Žigljena koji se jasno razlikuje od okolnog tla. Otkriću tog otiska 1999. godine prethodila je dvije godine ranije pojava NLO-a na nebu iznad tog područja. Otisak na tlu navodno odgovara veličini i obliku letećeg objekta kojeg su mnogi u tom kraju tada vidjeli. Među njima i policajci koji su te večeri bili u ophodnji i čiji je razgovor putem radio-veze objavljen i na YouTubeu. Jedan policajac opisao je objekt “koji leti dosta nisko, svijetli i mijenja boju iz crvene u jarkožutu”. Iste večeri NLO je viđen iznad Zadra, Kožina i Karlobaga. Ufolozi smatraju da ‘paški trokut’ nije samo otisak NLO-a već i svojevrsni prometni znak koji izvanzemaljcima služi kao putokaz prema zviježđu Sirius. Skeptici pak smatraju da su se to lokalni mangupi malo zezali na tom kamenjaru.

7. Dramatična utrka s NLO-om iznad Kvarnera

Dragutin Prepušt iz Pule jedne je ljetne noći 1987. godine, kao vojni pilot JNA i instruktor letenja, uvježbavao mlađeg pilota na nebu iznad Kvarnera. Tijekom leta na visini od 3500 metara, njegov ga je učenik nervozno upozorio da im se s lijeve strane velikom brzinom približava letjelica eliptičnog oblika žarkonarandžaste boje. Prepušt je naglo skrenuo zrakoplov kako bi izbjegao sudar. Nepoznata letjelica presjekla im je put, a isto je učinila u još par navrata. Prepušt je o incidentu dojavio kontroli leta u Zagrebu odakle su mu rekli da radari ne bilježe na tom području nijednu letjelicu osim njihove. Zatražio je dodatnu provjeru kontrole leta u Ljubljani i u Beogradu, no dobio je iste odgovore. Tek mu je kontrolor u Puli rekao da vidi neobično tijelo na nebu, ali ne ne na radaru nego golim okom. Da se te noći ipak nešto dogodilo govori i to što su Prepušta i mlađeg pilota nakon slijetanja u Puli dočekali istražitelji koji su ih ispitali u odvojenim prostorijama. “Događaj koji smo opisali bio je suviše stvaran i konkretan da bi ga mogli nazvati iluzijom”, kazao je Prepušt u emisiji ‘Na rubu znanosti’.

8. Pilot pao u more kod Lošinja i upao u tajni grad

Priča koja ponajviše zvuči kao predložak za znanstveno-fantastični film datira iz 1970. godine. Jedan mladi pilot ratnog zrakoplovstva poletio je iz Zadra na rutinski let prema Malom Lošinju, a svo vrijeme bio je u kontaktu s časnikom u zagrebačkoj kontroli letenja. U jednom trenutku pilot je smirenim glasom rekao da su motori njegovog zrakoplova stali i da gubi visinu. Časnik mu je naredio da se katapultira i spasi život, no ovaj je to odbio učiniti. Iako je zrakoplov pao u more, radio-veza još je funkcionirala, a pilot je iz kabine u koju je navirala voda postojanim mirnim glasom opisivao prizore koje je ugledao ispod površine. Kazao je da vidi grad s visokim okruglim građevinama, amfiteatar u njegovom središtu te smeđe građevine romboidnog oblika. Zadnje što je rekao prije puknuća veze bilo je da mu se približava podvodni brod! U potragu za pilotom bile su uključene i podmornice koje su pretražile čitavo područje, ali njegovo tijelo i ostaci zrakoplova nikada nisu pronađeni. Inače, ufolog Nikola Duper tvrdi da su vanzemaljci imali podvodne baze u Jadranskom moru.

9. Vojska gađala zaigrani leteći tanjur iznad Zadra

Trifko Radeta, potpukovnik zrakoplovstva bivše JNA u više je navrata, prema svome kazivanju, imao vizualne kontakte s NLO-ima na sjevernom Jadranu. No, najdramatičniji susret, kako je ispričao za beogradski Kurir, imao je 1986. godine tijekom noćnog leta na području Zadra. “Nekoliko pilota uočilo je letjelicu i svjetlost koja se doslovno igrala s nama. Kretala se iznad, pa ispod nas, lijevo, desno, da bi na kraju nestala”, kazao je. No, vojska k’o vojska – nije joj bilo do igre, naročito ne sa pošašavjelim letećim tanjurom koji se s njima igra mačke i miša, a radari ga ne mogu identificirati. Radeti i ostalim pilotima tada je izdana naredba da obore letjelicu. Ishod je bio očekivan. “Nismo je uspjeli stići”, kazao je Radeta godinama kasnije.

10. Profesor iz Bjelovara izvanzemaljcima napisao gramatiku



Najintrigantnija i najuvrnutija među ovim pričama vjerojatno je ona o Franji Friedlu, danas pokojnom profesoru likovnog i tehničkog odgoja iz Bjelovara. Čovjek je tvrdio da je u telepatskom i stvarnom kontaktu s Ginima, izvanzemaljskom vrstom čiji su mu pripadnici otkrili i objasnili prave istine. O tome je napisao šest knjiga, uključujući i gramatiku jezika kojim govore Gini, a u koji je vremenom proniknuo. U knjizi “Lama rabi” Friedl je pisao, pozivajući se na spoznaje iz kontakta s Ginima, da budućnost čovječanstva ovisi o znanju, da je religija zabluda koja ne vodi do prave istine, te da će planet Zemlja imati svoj kraj. Povijest Zemljana, tvrdio je, poznatija je Ginima nego nama samima. Govorio je, također, da je uspio prevesti rečenicu “Lama rabi alardi dini endavur esa kunis alim!” koju izgovara izvanzemaljski glas na kontroverznoj snimci zabilježenoj pri slijetanju Apolla 15 na Mjesec 1971. godine. Po Friedlu, ta rečenica znači: “Kamo ideš čovječe, zvijezde su za čiste”.

11. Kolindu Grabar Kitarović na Pantovčak postavili izvanzemaljci?

OK, šalimo se, ovo ne postoji kao teorija ni urbana legenda, ali nam je zvučalo razmjerno suvislo, s obzirom na pripadnosti tajnim organizacijama poput Trilaterale. I česte, povremeno neobjašnjive gafove.