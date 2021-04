PAS KOJI JE MISLIO DRUGAČIJE: Novinarka se javljala uživo, a onda je on uletio u kadar i počeo svoj show

Prognoza vremena uživo u Moskvi postala je viralna nakon što je pas upao u kadar i ukrao mikrofon novinarki, prenijeli su ruski mediji.

Javljanje uživo ruske novinarke televizije Mir, Nadežde Serjožkine, prekinuo je zaigrani zlatni retriver koji je skočio na nju, zgrabio joj mikrofon iz ruke i pobjegao.

A dog in Russia grabbed the reporter's microphone and ran away during a live broadcast pic.twitter.com/R1T8VZ5Kpt

