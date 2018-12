OVO JOŠ NIKADA NISTE VIDJELI: Kamera iz kokpita borbenog aviona snimila scenu koja je šokirala i samog pilota

View this post on Instagram

You seen it here first…Confirmation from @q18pilot it was definitely a lightning strike!!! The aircraft sustained damage, but do not know the extent. Viper is okay, but claims he’s been really tired since the incident. CLICK on the LINK in my BIO for USA Today @usatoday article. 😳😳😳 Video 🎥 sent via @q18pilot 18 DRIVERS ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ @tylerdavies6 @q18pilot @rhinodrvr @oldirtytaco @zoohyeree @jmfisac @vfa115_eagles @fer_lxvii @tbenton5614 @ninjafritz @juliansupertramp7 @gs_flyingpnw @javi9392 @robertmnelson @matthewkutryk @jbokel152 @dkamps89 @aluisgalan @math2488 @r_francis17 @marcosj54 @joekirk009 @mikejimenezbarragan @hansel.scott @saucydegrassi @cf18demoteam @timothyjamesb ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔼 Not All Listed 🔼