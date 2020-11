Kineskinja (31) šokirala se kada je nakon operacije nosa shvatila da joj je bez pristanka uklonjen dio uha. To joj je bio drugi takav zahvat u posljednjih pet godina, ali prvi u kojem joj je nestao komadić uha, piše Oddity Central.

Zhao je kineskim medijima otkrila da je operacija prošla u redu i da se osjeća dobro, no četiri dana kasnije pogledom u ogledalo shvatila je da se nešto dogodilo s desnim uhom. Tragus, mala izraslina ispred zvukovoda, bila joj je uklonjena, a nitko ju nije o tome obavijestio.

