Ovaj gospodin nije birao riječi kad mu je virtualna kućna asistentica rekla da je najbolja vaterpolo ekipa na svijetu – Srbija

Glavnu ulogu u videu, koji se ovih dana poput pošasti dijeli društvenim mrežama, ima jedan stariji gospodin, očito hrvatskog podrijetla, ali u emigraciji. Njegovi su unuci putem Amazon Echo uređaja postavljali pitanja popularnoj Alexi (virtualni asistent, slično kao Appleova Siri), a među pitanjima se našlo i ono o najboljoj vaterpolskoj reprezentaciji na svijetu.

“Dobro pitanje, definitivno Srbija’, odgovorila je Alexa.

“Jeb** ti mater tebi i Srbiji. U mojoj kući Srbija? Pa otkud to pič** ti mile matere. Je** te onaj ko te stvorio. Alexa gle ovo”, rekao je gospodin izašavši na terasu i bacivši uređaj na beton.

“She doesn’t know anything about Croatia but she knows everything about Serbia, je** ti pas mater u pi*** da ti je** pas mater u pi***’, dovršio je svoju tiradu.

Naime, na prošlogodišnjem svjetskom prvenstvu u Budimpešti titulu svjetskih prvaka odnijela je Hrvatska, no Alexa očito ima nekih problema budući da je ranije rekla kako je najbolja tenisačica na svijetu Madison Keys kojoj je najbolji ranking karijere bio 7. mjesto na WTA ljestvici i to 2016. godine dok je danas 17. tenisačica svijeta.