NJEŽNI CVIJET IZ MADAGASKARSKIH ŠUMA: ‘Najružnija orhideja na svijetu’ među novim vrstama biljki u 2020.

Orhideje se obično ne nazivaju ružnima, ali baš tako su Kraljevski botanički vrtovi u Kewu u Londonu opisali novu vrstu živahnog i nježnog cvijeta otkrivenog u šumama Madagaskara.

Gastrodia agnicellus, jedna od 156 biljaka i gljivičnih vrsta koje su imenovali znanstvenici Kewskih vrtova i njihovi partneri diljem svijeta u 2020., okrunjena je kao “najružnija orhideja na svijetu”.

Gastrodia agnicellus, one of 156 plants and fungal species named by Kew scientists and their partners around the world in 2020, has been crowned “the ugliest orchid in the world.” https://t.co/xqzDTIz1Xb

— Inquirer (@inquirerdotnet) December 17, 2020