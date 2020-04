NAŠ NAJPOZNATIJI MAĐIONIČAR OTKRIVA: Zašto sam zavolio magiju, kako provodim vrijeme i što mi je postao vrhunac dana

Luka Vidović ove je godine trebao proslaviti 20 godina karijere, a otkrio nam je svoj najdraži trik, kako provodi dane u izolaciji sada kada smo svi doma i čime se htio baviti prije nego što je otkrio magiju

Najpoznatiji hrvatski mađioničar Luka Vidović u suradnji s Net.hr-om dao je svoj doprinos inicijativi #ostanidoma kako najmlađima, ali i njihovim roditeljima ne bi bilo dosadno kod kuće. U serijalu Ostani doma, nauči trik Vidović svakog dana u 15 sati na našem portalu pokazuje ili otkriva jedan od svojih najdražih trikova.

Tim smo povodom razgovarali s Lukom, čija je ljubav prema magiji gotovo zarazna. Otkrio nam je nam je kako on uči trikove i provodi dane u izolaciji, čime se htio baviti prije mađioničarstva i kako zadržava pažnju djece na nastupima.

NET.HR: Zajedno s Net.hr-om krenuo si u projekt ‘Ostani doma, nauči trik’ kojem je cilj zabaviti ukućane tijekom izolacije. Što ćemo sve imati prilike vidjeti i mogu li trikove izvesti svi?

VIDOVIĆ: Prije svega, želim istaknuti da mi je zaista velika čast da u ovako teška vremena i ja mogu dati svoj mali doprinos akciji #ostanidoma. Svaki dan, počevši s prvim travnjem, počeo sam u svom dnevnom boravku snimati videe ‘Ostani doma i nauči trik’ u kojima pokazujem i objašnjavam kako savladati mađioničarske trikove.

Trikovi nemaju dobnu granicu, tako da ih mogu izvoditi apsolutno svi kojima se sviđaju i na taj način zabaviti svoje ukućane i prikratiti vrijeme u izolaciji. Izabrao sam različite trikove koje i odrasli i djeca mogu raditi sa stvarima koje imaju doma, a to su npr. kuhinjske gumice, kovanice, špil karata, flomasteri, itd.

NET.HR: Imaš li svoj najdraži trik? Ako imaš, koji je i zašto?

VIDOVIĆ: Moj najdraži trik je definitivno trik s konopom koji radim od samih početaka karijere. Izvodio sam ga od predstave ‘Magic act show’ koja je igrala sedam godina u kazalištu Kerempuh u Zagrebu, preko Monte Carla kada sam imao čast nastupiti ispred princa Alberta II. od Monaca, pa do apsolutno svakog kutka Lijepe naše, što mi je inače svakodnevica tijekom školske godine kada rade vrtići i osnovne škole.

Nemam neki konkretan odgovor zašto mi je to najdraži trik, ali mogu ga raditi u bilo kojoj situaciji i publika uvijek super reagira, što mi je veliki kompliment i naravno vjetar u leđa za dalje. Trik se radi otprilike o tome da uz nekog pomoćnika iz publike koji dođe na pozornicu, prerežem konop škarama te ga ponovo spajam pa tako nekoliko puta uz zezanciju i interakciju s tom osobom.

NET.HR: Često nastupaš za djecu, što je po tebi najbolji način za zadržavanje njihove pažnje?

VIDOVIĆ: Istina, često nastupam za djecu, preko školske godine sam gotovo svako jutro u nekom vrtiću ili osnovnoj školi, što po Zagrebu, što po ostatku Hrvatske sa svojom predstavom ‘Četiri čarobne riječi’, a preko ljeta radim u Umagu već pet godina u jednom lancu hotela, gdje održavam svoju predstavu ‘Magic show za cijelu obitelj’ te paralelno zadnja tri ljeta u turističkom naselju Pine Beach Pakoštane pokraj Zadra.

Djecu se definitivno ne može prevariti, ona osjete iskrenost te iskreno i vraćaju emocije nazad. Na nastupima se ne držim određene minutaže, puštam djecu da budu djeca, tako da ponekad isti trik može trajati dvije minute, a ponekad četiri, jer pristupam djeci individualno. Možda najsmješniji trenutak u karijeri bio mi je kada mi se na pozornici pridružio jedan dječak koji je jeo krafnu u tom trenutku i rekao mi da pričekam. Svi u publici skupa sa mnom smo strpljivo čekali i smijali se koliko je bio simpatičan i spontan.

NET.HR: Kako provodiš dane u ovoj izolaciji u kojoj smo se svi našli? Opiši nam svoj prosječan dan.

VIDOVIĆ: Snimanje videa za Net.hr je u principu vrhunac dana! Osim toga ustanem, jedem, legnem, a nekad legnem, jedem, ustanem. Malo se šalim, ali ima i istine! Također sa svojom partnericom gledam serije i filmove, a s posinkom kartam različite igre. Zahvalan sam jer smo prošli netaknuto u potresu, za razliku od mnogih obitelji koji su nažalost proživjeli i još uvijek proživljavaju izuzetno teške situacije.

NET.HR: Što ćeš prvo napraviti kada sve ovo završi?

VIDOVIĆ: Najvjerojatnije će posao biti na prvom mjestu, da se sve vrati u normalu koliko toliko i da se posloži novi raspored.

NET.HR: Kako i kada se rodila tvoja ljubav prema magiji? Čime si se htio baviti prije nego što si otkrio magiju?

VIDOVIĆ: Moj pokojni otac, glumac Ivica Vidović, zaslužan je za moju ljubav prema mađioničarstvu. On me „zarazio“ i prenio ljubav prema trikovima, mađioničarima i svjetlima pozornice kada sam imao 16 godina. Do tada sam htio biti sportaš. Sportom sam se bavio čitavo djetinjstvo i odrastanje, tako da sam imao faze kada sam htio biti novi Dražen, Zidane, Kukoč, Ivanišević ili Šimenc. Zbog ovog posljednjeg sna sam se skoro utopio na prvom treningu vaterpola, jer nisam imao pojma koliko je to težak sport!

NET.HR: Nedavno si proslavio 20 godina uspješne mađioničarske karijere. Učiš li još uvijek trikove i kako?

VIDOVIĆ: Ove godine sam trebao proslaviti 20 godina karijere, ali ću prebaciti to za 2021. godinu, ako bude bolja cjelokupna situacija. Što se tiče učenja trikova, svaki mađioničar uvijek mora konstantno nadograđivati svoje znanje, pa tako i ja. Meni puno u karijeri već godinama svojim savjetima i idejama pomaže moj dobar prijatelj i mentor Bojan Barišić, gospodin starije životne dobi iz Slavonskog Broda.

NET.HR: Kako znaš da će neki trik ‘proći’ kod publike?

VIDOVIĆ: S godinama dođe i iskustvo pa mogu pretpostaviti lakše i brže što bi prošlo, a što ne.

P.S. Danas u 15 sati pratite Net.hr jer imamo dobre vijesti. Luka će nam pokazati jedan od svojih omiljenih trikova.