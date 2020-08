MAČAK UHVAĆEN S DROGOM PA SMJEŠTEN U ZATVOR: Životinja pobjegla iz ćelije, oko vrata imala heroin

Na Šri Lanki jedna je mačka završila u zatvoru nakon što je navodno pokušavala prokrijumčariti drogu i SIM kartice mobitela u glavni zatvor. Kako prenosi AFP, mačka je pronađena nedaleko zatvora s gotovo dva grama heroina, dvije SIM kartice i memorijskim čipom. Droga se nalazila u plastičnoj vrećici oko mačjeg vrata.

The cat 😸 detained at Welikada Prison while allegedly trying to smuggle Heroin drugs and cell phone SIM cards has escaped. There was no immediate comment from prison authorities –@AFP #HeroinCat #LKA #SriLanka https://t.co/V2Lqg9xdyY pic.twitter.com/9L83rNYxN2

— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) August 3, 2020