[KVIZ] Misliš da znaš sve o najvećim legendama rock glazbe? Okušaj se na pitanjima i doznaj

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Dvije godine, žalba i put oko Afrike: Zagrepčani napokon dočekali veliku promjenu
Koji irski bend s Bonom kao frontmenom je poznat po hitovima poput "With or Without You"?
Malo je glazbenih pravaca koji su ostavili tako dubok trag kao rock 'n' roll. Od buntovnih početaka do stadionskih himni koje odjekuju generacijama, priča o rocku je priča o legendama, revoluciji i bezvremenskoj glazbi. Vaše poznavanje riffova, stihova i nevjerojatnih priča iza najvećih bendova postalo je stvar glazbene kulture. No, koliko dobro zaista poznajete ikone koje su oblikovale povijest?