[KVIZ] Misliš da znaš sve o najvećim legendama rock glazbe? Okušaj se na pitanjima i doznaj

Malo je glazbenih pravaca koji su ostavili tako dubok trag kao rock 'n' roll. Od buntovnih početaka do stadionskih himni koje odjekuju generacijama, priča o rocku je priča o legendama, revoluciji i bezvremenskoj glazbi. Vaše poznavanje riffova, stihova i nevjerojatnih priča iza najvećih bendova postalo je stvar glazbene kulture. No, koliko dobro zaista poznajete ikone koje su oblikovale povijest?