FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GLAZBENI IZAZOV /

[KVIZ] Misliš da znaš sve o najvećim legendama rock glazbe? Okušaj se na pitanjima i doznaj

[KVIZ] Misliš da znaš sve o najvećim legendama rock glazbe? Okušaj se na pitanjima i doznaj
×
Foto: Profimedia

Koji irski bend s Bonom kao frontmenom je poznat po hitovima poput "With or Without You"?

28.8.2026.
20:35
Webcafe.hr
Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Malo je glazbenih pravaca koji su ostavili tako dubok trag kao rock 'n' roll. Od buntovnih početaka do stadionskih himni koje odjekuju generacijama, priča o rocku je priča o legendama, revoluciji i bezvremenskoj glazbi. Vaše poznavanje riffova, stihova i nevjerojatnih priča iza najvećih bendova postalo je stvar glazbene kulture. No, koliko dobro zaista poznajete ikone koje su oblikovale povijest?

KvizKvizoviKviz ZnanjaRock BendRock Glazba
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike