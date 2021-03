KLINCI PRENERAZILI UČITELJICU: Nacrtali što su vidjeli tijekom velikog odmora; Crteži su završili na vladinom odjelu za NLO-e

Dječji crteži letećih tanjura iz 1977. godine bili su toliko uvjerljivi da su proslijeđeni policiji, a kasnije i odjelu za NLO-e pri britanskom ministarstvu obrane.

Naime, desetero učenika tada je učiteljici reklo da je leteći tanjur lebdio iznad drveća tijekom velikog odmora. Učiteljica ih je potom razdvojila i rekla im da nacrtaju što su vidjeli.

Crteži su bili toliko slični da ih je proslijedila policiji u Cheshireu, a slučaj je poznat po imenu ‘Bliski susreti igrališne vrste’.

In case we get invaded by aliens in April, here are 4 UFO eyewitness paintings from the National Archives.

1 – UFO spotted near Birmingham, Jan 18, '75,

2/ 3 – UFO seen by school children in Macclesfield, Oct '77.

4 – UFO seen in North Yorkshire, Oct 15, '81. @forteantimes pic.twitter.com/D9pmZItlEF

— Peter Laws (@revpeterlaws) March 18, 2020