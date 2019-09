NEVJEROJATAN PRIZOR U DALMACIJI: Grede jednostavno nemaju kraja ‘Ono kad nemaš kombi, a gradiš kuću’

Grede koje je vozač Fiata Punta ugurao kroz svoje vozilo otprilike su dvaput duže od samog automobila i ni po kojem propisu tako nakrcano vozilo ne bi smjelo ni približiti se cesti, a kamoli izaći na nju

Svakakve smo smiješne i bizarne prizore navikli gledati na fotografijama i snimkama objavljenima na Facebook stranici ‘Dnevna doza prosječnog Dalmatinca’. Najčešće su to one koje su u isti mah i komične i tragične. Jedna takva objavljena je jutros.

Netko je, naime, snimio Fiat Punto iz kojeg vire… ili bolje rečeno – kroz kojeg vire dugačke građevinske grede. Grede su otprilike dvaput duže od samog automobila i ni po kojem propisu tako nakrcano vozilo ne bi smjelo ni približiti se cesti.

‘Polukružno skretanje bi bilo zanimljivo’

Neki su se u komentarima rugali vozaču koji je odlučio ovako prevesti grede.

“Gradi čovik neboder, šta?”; “Ono kad nemaš kombi/karavan ali gradiš kuću”; “Koja smo mi razvijena država, samo se ziđe. Prosperitet na djelu”; “Drži čovik propisani razmak….!”; “Polukružno skretanje bi bilo zanimljivo”; “Želim mu ravnu cestu, bez uskih okuka”…

Drugi su, pak, bili ljuti što je ugrozio i sebe i druge u prometu.

“Svašta ne bi mu željela biti u blizini u prometu”; “Nevjerojatno. A da skrivi nesreću putem, netko strada? Ovo čak nije ni smiješno, nego tragično!”; “Opća opasnost”; “Dobro kad je on to uspio utrpat…ili ona. Ali kako misle s tim vozit? Hm. To bi morali bit svi ćoravi, gluvi i mutavi panduri…ha,ha. A bože”…