ISTINA JE ODVRATNA, JESTE LI JE SPREMNI ČUTI? ‘Nema goreg smrada od toga. Osjećaj je kao da rađam puževe’

Kad bi muškarci znali kako je to, češće bi ženama donosili čokolade. Ili čips. Ili sladoled. Ili sve to plus vreću šećera i žlicu.

Jedna od popularnijih objava danas na Redditu je ona korisnice CalabiWOW koja je progovorila o onome o čemu svaka žena misli svakog mjeseca svog života, od tinedžerskih dana do poznijih godina – menstruacija je užasna! I sudeći prema komentarima koje je dobila, nema žene na svijetu koja će reći suprotno.

“Dobila sam mentruaciju nakon četiri godine – bila sam trudna pa sam dojila, pa opet trudna pa opet dojila. Dopustite da vam kažem svoje mišljenje kao novajlija, ovaj put u odrasloj dobi: Jebemu sve, ovo je sranje. Žene, ne umišljate si da je grozno, stvarno jest grozno. Grčevi, prolčjevi, mučnina, umor, izljevi krvi kad napravite jedan krivi pokret… Kako sam zaboravila na sve to? Kako sam to proživljavala svaki mjesec? Kako sam uspjela zadržati posao uz ovo? Kako sam preživljavala to kao tinedžerka u srednjoj školi? Kao klinka u osnovnoj? Dok sam pisala testove išla na tjelesni. Kad sam pod satom molila da me puste na WC i kad su mi rekli – ne. I kad se očekuje da sve odradite kao da se ništa ne događa. Ako imate menstruaciju i aktivan ste član društva, zaslužujete medalju i čokoladni kolač”, napisala je CalabiWOW.

Nije dugo trajalo da se jave i ostale žene i podijele svoja iskustva.

Čini se kako je najveći problem ženama diljem svijeta tijekom menstruacije – menstrualni proljev.Jedna ćena ga je u ovoj raspravi fantastično opisala.

“Nema puno odvratnijih smradova koje moje tijelo može proizvesti no što je mješavina menstrualne krvi i mekane krvave stolice. To sranje je neopisivo i ne osjećate baš nikakvo olakšanje nakon što to obavite, čak i kad nemate grčeve. Osjećaj je kao da rađate puževe golaće. Zgadila sam se sama sebi dok sam ovo pisala. Nema na čemu’, glasio je jedan odgovor.

Rasprava se protegnula u nedogled, a u nju su se uključili i neki muškarci koji su mahom pisali da su apsolutno zgroženi, ali da sad konačno shvaćaju što njihove žene i djevojke svakog mjeseca prolaze.

Dakle, žene, samo jako, niste same, a muškarci, skoknite im do dućana po čokoladu. Neće im biti lakše, ali će bar imati čokoladu.