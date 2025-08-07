Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 07. 08. 2025.
Ljubav Moguća je neobjašnjiva nervoza i iznenadni napadi bijesa. Djelujete hirovito i tvrdoglavo. Oštroumnost pokazujete u pogrešnom trenutku.
Posao Zahtijevate pravo na pogrešku. Vi zapravo morate raditi greške kako biste se razvili onako kako želite, bez obzira na prizvuke raznih savjeta.
Zdravlje Svojim loše tempiranim primjedbama izazivate razdražljivost koja samo pojačava vašu unutrašnju napetost. Proizvodite nestabilne situacije.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
ZAVIRILI SMO U NJU /
Hrvatski Indiana Jones prvi je influencer na svijetu, a njegova knjiga je u RTL Direktu
KRAĆI RADNI TJEDAN /
Smjena od 6 sati ili slobodan petak, ali ima caka! Bili smo u Deželi i doznali sve o novoj ideji
RAZOČARANI UPRAVLJANJEM /
Splićani su bijesni: Prijete novim prosvjedom ako brod s azbestom ne napusti luku
VRIJEME CURI /
Očajnički vapaj znanstvenika: 'Nestaje veliki Koraljni greben! Jedna stvar je ključna'
POSLJEDNJI POKUŠAJ /
Istječe vrijeme za dogovor: Hoće li Putin popustiti pred Trumpovim ultimatumom?
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 07. 08. 2025.