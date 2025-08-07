Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 07. 08. 2025.

Ljubav Moguća je neobjašnjiva nervoza i iznenadni napadi bijesa. Djelujete hirovito i tvrdoglavo. Oštroumnost pokazujete u pogrešnom trenutku.  

Posao Zahtijevate pravo na pogrešku. Vi zapravo morate raditi greške kako biste se razvili onako kako želite, bez obzira na prizvuke raznih savjeta.  

Zdravlje Svojim loše tempiranim primjedbama izazivate razdražljivost koja samo pojačava vašu unutrašnju napetost. Proizvodite nestabilne situacije.  

