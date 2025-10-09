Živa

Što biste rekli na temelju fotografije, koju glazbu sluša? Klasičnu? Jazz? Francuske šansone? Redom krivi odgovori. To što podučava djecu glasoviru ne definira što se nalazi na njezinoj playlisti. A tamo se ističu Blake Shelton, Luke Combs, Chris Stapleton, Cody Johnson i slični izvođači. Naime, Živa je zagrižena obožavateljica country glazbe i mašta o noćnom klubu u kojem gošće nose šešire i duboke kaubojke ispod jeans minica. Ako takav postoji u Hrvatskoj, svakako joj dojavite.