Užas na autocesti: Kamion odbacio pješakinju u drugu traku, poginula je

Tridesetogodišnja pješakinja poginula je u utorak oko 23.30 na autocesti A3 Bregana-Zagreb-Lipovac kod Popovače kada ju je udario kamion koji je vozio 28-godišnjak.

Kako je izvijestila sisačko-moslavačka policija, vozač kamiona zagrebačkih registracija vozio je desnom prometnom trakom u smjeru Zagreba, a od siline od siline udara odbacio je pješakinju na lijevu prometnu traku gdje je i preminula.

"Tijelo žene je prevezeno u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcija. Na mjestu događaja obavljen je očevid, a policija će o ovom događaju nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti izvješće", objavila je policija.

