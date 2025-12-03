FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRAGEDIJA U NOĆI /

Užas na autocesti: Kamion odbacio pješakinju u drugu traku, poginula je

Užas na autocesti: Kamion odbacio pješakinju u drugu traku, poginula je
×
Foto: Streetview Googlemaps Screenshot

Sve se dogodilo oko 23.30, izvijestila je policija

3.12.2025.
8:50
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Streetview Googlemaps Screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Tridesetogodišnja pješakinja poginula je u utorak oko 23.30 na autocesti A3 Bregana-Zagreb-Lipovac kod Popovače kada ju je udario kamion koji je vozio 28-godišnjak.

Kako je izvijestila sisačko-moslavačka policija, vozač kamiona zagrebačkih registracija vozio je desnom prometnom trakom u smjeru Zagreba, a od siline od siline udara odbacio je pješakinju na lijevu prometnu traku gdje je i preminula.

"Tijelo žene je prevezeno u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcija. Na mjestu događaja obavljen je očevid, a policija će o ovom događaju nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti izvješće", objavila je policija. 

POGLEDAJTE VIDEO Nema trgovine, nema kafića, jedva da ima i ljudi: Provjerili smo kako žive stanovnici zadarskog zaleđa

Prometna NesrećaPoginulaPopovaca
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TRAGEDIJA U NOĆI /
Užas na autocesti: Kamion odbacio pješakinju u drugu traku, poginula je