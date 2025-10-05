Melani

Nekada je bila zgodna crnka koja je sve očaravala svojim izgledom, a mnogi su joj često govorili da joj crna kosa savršeno stoji i da bi trebala biti sretna što je ne mora bojati. Ipak, odlučila je za promjenu i svoju prirodnu crnu kosu obojala u plavo. Iako je to u početku sve iznenadilo, ona tvrdi da se sada više ne prepoznaje kao crnka, već kao plavuša, te smatra da je upravo taj izgled postao njezin zaštitni znak.