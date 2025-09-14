Cura dana /

Marina

Ova djevojka oduvijek je bila znatiželjna, voljela je istraživati, otkrivati nova mjesta i ljude. Nikada nije voljela rutinu, uvijek je tražila nešto novo, nešto uzbudljivo. No, ove godine je nešto u njoj počelo mijenjati. Provela je ljeto u ispunjenoj svakodnevici, otkrivajući nova odredišta i upoznajući zanimljive osobe, no unatoč svemu tome, osjećala je da joj nešto nedostaje. Nedostajala joj je tišina, mir i opuštanje koje su ona godina ranije uvijek nalazile u prirodi.Odlučila je, tada, uzeti pauzu od svega, pronaći svoje mjesto pod suncem, ali ovog puta, u potpuno drugačijem okruženju. Umjesto dalekih destinacija, posvetila je nekoliko tjedana svojoj unutrašnjoj harmoniji. Našla je staru planinu u svom rodnom kraju, s pogledom na rijeku koja ju je podsjećala na djetinjstvo. Svakog dana odlazila je na obalu rijeke, sjedila na kamenima, osluškivala šum vode i osjetila kako je svaki dah postaje dublji. Bez telefoniranja, bez obaveza, samo ona i priroda. Po prvi put u životu shvatila je da ne mora biti uvijek u akciji da bi bila sretna. Naučila je vrijednost mirnih trenutaka, svakog zalaska sunca i ponekad, samo šutnje.