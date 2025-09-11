Manuela

Vrlo je introvertna osoba koja najviše uživa u tišini svog doma. Vrijeme voli provoditi slušajući glazbu ili uranjajući u svijet knjiga, kojih ima cijelu kolekciju. Kišni dani su njezina prilika da se opusti, uvuče u krevet i uživa u čitanju uz omiljeni čaj od jagode i vanilije. Iako uživa u miru svog doma, povremeno se odluči za šetnju po kvartu, a najviše voli jesen, kad je okružena prekrasnim bojama lišća. Tada često poziva najbolju prijateljicu na kavu u obližnji kafić. Kada se spomene izlazak u klub za vikend, njezin odgovor je uvijek jasno "NE".