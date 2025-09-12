Lucija

Ovoj velikoj zaljubljenici u ljeto posebno teško pada dolazak jeseni. Navikla na lagane haljinice, kratke hlačice i crop top majice, sada se ponovno mora skrivati u kožnim jaknama i slojevima odjeće koje joj nimalo ne prijaju. Kišni dani joj stvaraju nelagodu, dok bi na suncu mogla provesti doslovno cijeli dan, pa i kada temperature dosegnu 40 stupnjeva. Unatoč tome što joj jesen nije najdraže godišnje doba, odlučila je ove godine pronaći novu radost u sitnicama i više vremena posvetiti onome što voli. Odabrala je svoj davno zapostavljeni hobi - slikanje. Još od malih nogu prepoznata je kao prava umjetnica s posebnim darom za boje i detalje, no posljednjih godina zbog brojnih obaveza na fakultetu jednostavno nije imala dovoljno vremena za platno i kist. Sada je konačno odlučila iskoristiti mirnije jesenske dane kako bi se vratila stvaranju i kroz umjetnost pronašla onaj osjećaj slobode i topline koji joj ljeto uvijek pruža.