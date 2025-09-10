Katja

Velika je pustolovka i prava ljubiteljica avantura. Obožava horor filmove, a njezina strast prema ovom žanru kulminirala je kad je četvrti dio popularne franšize Prizivanje izašao u kina. Za nju je to bila prava sreća. Iako je uzbuđena zbog toga, njezine prijateljice nisu podijelile njezino oduševljenje, jer horor filmovi nisu njihov izbor. Zbog toga je odlučila učiniti nešto nesvakidašnje i preko Tindera potražiti muškarca koji bi bio voljan poći s njom na prvi spoj upravo na premijeru ovog napetog filma. Kako tvrdi, onaj tko pristane biti njen suputnik na tom neobičnom spoju bit će osoba s kojom će podijeliti budućnost - njezin budući suprug.