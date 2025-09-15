Darija

Uvijek je bila ekstrovertna – voljela je upoznavati nove ljude, družiti se, izlaziti i unosila je veselje kamo god bi došla. No, sve se promijenilo kada je ušla u toksičnu vezu. Njezine prijateljice prve su primijetile promjene, ali svaki put kada bi joj to spomenule, ona bi se naljutila i povukla još više. Tek nakon nekoliko godina skupila je snage, shvatila što se događa i odlučila stati na kraj takvom odnosu. Pred njom je još dug put povratka sebi, no najvažnije je da je krenula u pravom smjeru.