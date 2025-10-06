Adrijana

Nedavno je, nakon dvije godine truda i strpljenja, napokon položila vozački ispit i jedva je dočekala trenutak kada će biti za volanom svog automobila. Iako je bila presretna zbog tog velikog postignuća, ni u snu nije mogla predvidjeti što je čeka. Proslavila je svoj 25. rođendan, a njezin zaručnik, zajedno s njezinim roditeljima, odlučili su joj prirediti iznenađenje koje nikako nije mogla očekivati - kupili su joj auto! Kako sama tvrdi, takvo što nije mogla ni zamisliti, a kada je sjela za volan svog novog automobila, osjećaj slobode bio je neopisiv. Sada, s osmijehom na licu, tvrdi da nema mjesta na kojem ne bi vozila i da je svaki kilometar koji pređe pravo uživanje.