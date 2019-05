NAJVEĆI SEKS MANIJACI ZODIJAKA Svih 12 znakova, od seks zvijeri do pitomih mačkica

Nekima libido viri iz očiju, drugima je seks tek povremena razonoda

Koji znak je prvak u seksu uglavnom je poznato, no kao stoje ostali u Zodijaku

1.Škorpion

Na svakoj top listi koja ima ikakve veze sa seksom, Škorpioni suvereno stoje na prvom mjestu. Jedino što se može mjeriti s njihovom poslovičnom osvetoljubivošću njihov je libido. No to ne znači da će spavati s bilo kime. Ne protive se oni vezama za jednu noć ili „prijateljima s povlasticama“, ali moraju osjetiti povezanost sa svojim partnerom.

2. Ovan

Ovnovi imaju nevjerojatan seksualni apetit i malo kome je seks toliko na pameti kao što je njima. Kao i sve ostalo u životu, i seks vole odraditi nabrzaka. Znaju doći na zao glas, ali to je samo zato što ne biraju previše nego će se upustiti u seks i sa strancem, ako je dovoljno strastven. Ne podnose rutinu ni u čemu, a ponajmanje u seksu pa ako im partner dosadi, brzo će potražiti drugog.

3. Lav

Na partnera gleda kako na plijen, a na seksualnu vještinu kao na nadmetanje. Ovov vatrenom znaku seksualna želja je priklično visoka, a iako će na prvu možda zvučati kao sebični ljubavnici koje morate hvaliti te im milovati ego, Lavovi su poznati po tome da se s njihovom taštinom može mjeriti jedino njihova velikodušnost. Ne samo da će tražiti da im govorite kako su najbolji ljubavnici ikad nego će se svojski potruditi da tako i bude.

4. Strijelac

Uvijek su spremni na seks i uvijek će se truditi imati što je više partnera moguće. Jedini način na koji se mogu smiriti je da ih ukroti partner koji može izmoriti ove dugoprugaše. I to ne samo u krevetu – Strijelci su pustolovi i iznimno intelektualni te koliko god im je seks sport traže partnera koji će ih stimulirati i na svim drugim poljima.

5. Bik

Carevi hedonizma, Bikovi su više senzualni nego seksualni. Na seks gledaju kao na još jedan tjelesni užitak, a oni takve stvari shvaćaju jako ozbiljno. Ne samo da Bikovi znaju zadovoljiti partnera nego od njih možete očekivati pravu seks seansu uz prigušenu rasvjestu, masaže, opsežnu predigru i višestruko sladostrašće.

6. Jarac

Možda djeluju kao hladni materijalisti, no što mislite otkud uzrečica ‘stari jarac?’. Upravo to je i poanta seksa kod ovog znaka koji čvrsti stoji na zemlji – tek kada se osjete da su se osigurali materijalni i društveno, mogu se opustiti i uživati u seksu. A onda dolazi do izraža i druga važna osobina Jarčeva: dolsjednost i upornost na putu do cilja, bilo to promaknuće ili orgazam.

7. Rak

Ove osjećajne dušice možda ne djeluju kao seks zvijeri, ali tiha voda brege dere. Za partnera i njegovo zadovoljstvo spremni su učiniti baš sve. Osim toga, promjene raspoloženja po kojima su Rakovi zloglasni u krevetu mogu biti zgodan začin – brižni zaljubljeni ljubavnik jedan dan, nabrijani ljutko koji se treba ispuhati drugi, a sve u jednoj osobi.

8. Djevica

Na glasu su kao ljudi koji su prilično hladni i uštogljeni kojima je seks zadnji na pameti. No to je samo jedno lice Djevice. Kada se opusti, i kada osjeti da može vjerovati partneru konačno otpuste kočnice seksualna zvijer izlazi na vidjelo.

9. Vaga

Za znak kojim vlada strastvena Venera jako su nisko na listi. No koliko god bile senzualne i uživale u seksu, Vagama je mnogo toga prioritetnije od seksa. Možda će zvučati kao šala o misicama, ali Vage, osim što su izvanredno lijepe, više od ičega žele slad u svijetu.

10. Blizanci

Zavodnici koji bi vas lako mogli razočarati. Koliko su spretni s riječima i mogu napaliti već samim porukama ili pažljivo odabranom rečenicom, toliko su mlaki kada dođe do posla. Ipak, uz malo truda možete ih preobraziti u pravog majstora jer Blizanci uvijek vole novitete i nećete ih uplašiti nikakvim zahtjevima i željama, koliko god bili bizarni.

11. Ribe

Ribe vole seks, ali daleko od toga da im je to glavni pokretač u životu. Oni puno više žive u glavi i ponekad se i u seksu znaju izgubiti u svojim mislima. Svoju energiju, kako emotivnu tako i fizičku, vole usmjeriti u druge stvari, prvenstveno kreativnost i umjetnost. Ipak to mogu okrenuti i u svoju korist pa svoju maštovitost i sklonost umjetnosti znaju ponekad iskoristiti i u krevetu,

12. Vodenjak

Često znaju govoriti seksualno provokativne stvari, ali to čine prvenstveno kako bi izazvali reakciju. Seks im je često samo sredstvo za razbijanje tabua, a libido im je prilično nizak. Ipak, kako im seks nije visoko na listi prioriteta pa dugo mogu izdržati bez njega, kada se nakon duge suše ipak prepuste strastima, seks će biti nevjerojatan.