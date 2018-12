TKO, KADA, GDJE I S KIM? Godišnji seksi horoskop otkriva tko se pretvara u prave grabežljivce, a koga čeka monotonija

I tko će ubosti već na dočeku…

Jarci će preferirati ‘sportski seks’ u luksuzno skupocjenoj direktorskoj fotelji. Bikovi, na novoj frekvenciji svijesti, ubrzano će modernizirati svoj (monotono predvidljivi) erotski mikrokozmos intimus. Strijelci će se turistički seksualno generalno educirat, egzotično avanturistički putujući uokolo po svijetu.

I tko će se od nas raznovrsno najčešće seksualno servisirat u godini novoj? Šutljive grabežljivice Rib(ic)e i nevidljivi erotomani Škorpioni, bit će ‘na vrhu vrhova’ raznoraznih top-lista plodonosno najfrekventnijih faker(ic)a!

Ovnovi će cijeli siječanj i prvo poluvrijeme veljače biti moćno seksualno proaktivni. Ako ste poslodavac, ne dodirujte neprimjereno svoje djelatnice da ne bi bilo nezgodnih prijava. Krajem travnja bit ćete strastveno najvrući, a početkom svibnja osjetilno najhladniji. U srpnju i prvom dijelu kolovoza, vaš će se eros rasplamsati. Nakon vrelog ljeta 2019, opet ćete biti ‘number one’ u siječnju 2020. Osjetilno prohladna jesenja seks pauza, dobro će vam doći.

Lavovi su teški seksualni brijači, i najteže ih je emocionalno proaktat, osim ako nisu urođeno presirovi. Ako već dosta dugo solirate, siječanj vam je idealan za novu rundu strastvenog nabadanja. Zima je, dosadno vam je samima, i snježnovruće seksanje pred kaminom najbolja vam je opcija za novo ljubavno izgaranje. U ožujku ćete se prijateljski ljubakati s Vodenjacima, a u travnju infantilno voljeti s Blizancima. Srpanj i kolovoz? Neprekidna seksualna pržiona!

Strijelci imaju pred sobom godinu iz svojih najluđih seksualnih snoviđenja. Sve će vam se ljubavne želje ispunjavati, i ego bi vam trebao biti ‘manji od makovog zrna’, da biste izdržali nalet silne sreće. Siječanj i prvi dio veljače, travanj, srpanj i kolovoz, studeni…, najerotskiji su ‘tajminzi’ u vašem cjelogodišnjem seksi jahačkom proputovanju svijetom. Ako se strastveno sližete s Rakom ili s Račicom, možda se usput i oženite ili udate. Kada? U lipnju.

Bikovi pomalo nalikuju na medvjede, a ove zime će se razbuditi ranije no obično, već sredinom veljače. Glad za seksom, istjerati će vas van iz tople nastambe, u potragu za užitkom. I cijeli ožujak će trajati vaša sezona preuranjenog parenja. Klima se mijenja, i zima više nije zima, i mnogi od nas su psihonagonski zbunjeni. I rujan će vam biti seksi inspirativan i emocionalno fantastičan. Dobili ste točne ljubavne koordinate, provjerite, pa nam javite.

Djevice su zgodne cure, željne maženja i nježne ljubavi. Ako vas malo tko strastveno doživljava, možda ste preskromni i samozatajni pa vam to kvari intimnu srećicu. Krajem svibnja i početkom lipnja imati ćete najviše šanse da se sretno zaljubite. Ako tada nešto započne, dugo će trajati. I rujan vam je idealan za ljubav i popratnu seksologiju. U prosincu će Škorpioni biti vašem srcu najmiliji. Oni vam znaju uzeti savršenu mjeru, a vi cijenite prave majstore.

Jarci su najskuplji prvoligaški igrači. Vrlo ste vješti u transferima novca, a na lovu se pale djevojke u najboljim godinama. Ne sve, ali ima ih dosta kojima je novac važniji od Univerzuma. Ni brojni frajeri nisu ništa bolji, i oni se vole bogato priženit i omastit brkove. Ako tražite čistu ljubav, morate se Bogu molit da vam podari pristojnu i moralno kvalitetnu curu. Ako ‘natežete mačka’ s nekim s posla, u lipnju će vas kamere snimiti, i svi će saznati tko ste i kakvi ste.

Blizancima prijeti opasnost od svakovrsnog pretjerivanja. Već ste razasuti na stotinu staza, a nadolazi vam veliki Jupiterov val, i skroz ćete se izgubiti (najjače u travnju) u željama. I seksualnim, jer bez seksa se teško diše a vama se stalno diže. Od 10 lipnja do 3 srpnja, bit ćete najljepši, i sebi i drugima. Živi ste zvrk. Nitko vas ne može uloviti za glavu a ni za rep. Finu, tanku, zdravu liniju održavat ćete redovitom (dva do tri puta tjedno) seksualnom gimnastikom!

Vage su sklone zabranjenim ljubavima, iz čiste naive, a i previše gledaju sapunice. Saturn vam ne stoji dobro, i klonite se nevjere. U suprotnom, valjati ćete se u blatu ljubomornih (ne)ljubavnih scena i seksi skandala. Vaša urođena ljepota ne trpi nikakvu emocionalnu nečistoću, i čim nešto gadno zgriješite odmah vam izbiju novi prištići po licu. Od sredine rujna do sredine listopada Venera će biti u Vagi, i tada ćete biti strašno seksi. Za prste polizat…

Vodenjaci će kultivirati prosperitetne odnose, i to ponajprije one intelektualno poticajne, a puno manje one intimno tjelesno vezivne. Nije sve u seksu, ima nešto i u mozgu. Takvo što misli i kaže svaki prosječan Vodenjak. Ali, svi ste vi svoji, drugačiji i izvanprosječni i teško vas je generalno selektirat. Siječanj, svibanj i listopad, za ljubav su vam kao stvoreni. I neku novu, ako je postojeća na izdisaju. Za kraj, ne potcjenjujte regenerativnu moć seksa! Sram vas bilo.

Rakovi će imati ‘ograničavajuće faktore’ u svom životu kako takvom, koji će im remetiti unutarnji smiraj. Pregmrit ćete vi to, kao što ste i do sada kroz svašta već prošli. Ako budete odgovorni i disciplinirani, ne bi vas trebale zadesiti velike nevolje. Vaš seksualni život cvast će u lipnju, iako, možda, između vas i njega ili nje i neće biti velike ljubavi. Kad se nema ništa, i seks ‘bez obveza’ dobro dođe. Ili vi ne mislite tako, pa ćete ostati sami, suhi i vjerni sebi.

Škorpioni su tajanstveni seks zmajevi, a i Škorpionke su iste takve slične zmajice. Dobit ćete krila, letjet ćete zrakom, i samo će vas ‘najbolja pračka’ inspirat da se spustite iz visina i prepustite ‘ovozemaljskim’ strastima i nagonima. Što ako, slučajno, on(a) poželi letjet s vama zauvijek? Fatalne ljubavi za čas se izokrenu u svašta. Ne rigajte strastvenu vatru bezrazložno. Tamo negdje uokolo vašeg slijedećeg rođendana, bit ćete seksi najvražiji.

Ribe će se mrijestit danonoćno, i još im neće biti dosta. Malo se šalimo, ali u šali zna biti i pola istine. U ožujku će vaš maratonski seks temperament doći do apsolutno nemjerljivog izražaja. Ako se tada negdje za vas nježno prilijepi kakav majstor automehaničar, to će vam zasigurno ostati u trajnom i nezaboravnom sjećanju. U mjesecu lipnju bit ćete odano najvjerniji, a od sredine studenog pa na dalje…, opet ćete se pretvorit u ljutu seksi papričicu!