ŠTO ZVIJEZDE DONOSE U KREVET: Neki će odrađivati zaostatke s posla, a neki razigranu i nesputanu Škorpionku

Stelij planeta (Saturn, Pluton i Venera) u znaku Jarca, u opoziciji s Mjesecom u Raku, vrhunac je napetosti i ‘završni čin’ naših ovotjednih poslovnih i obiteljskih slaloma i (kod nekih i Titanik) brodoloma.

Od nedjelje, mnogih od nas, živjet će neku skroz drugu egzistencijalno emocionalnu priču.

Ako spoznamo svoju snagu, rasti ćemo u svojoj nutrini, i prihvaćati ćemo odgovornost koju imamo prema partneru/partnerici i djeci. Pruža nam se mogućnost da njega ili nju ‘promijenimo’ time što ćemo promijeniti sebe.

Ovnovi su na izmaku snaga. Svašta ste već u životu ‘preživjeli’, pa ćete i ovu višetjednu provalu ‘kontraadrenalina’ nekako izdržati. Ne ulazite u seksi poslovne odnose. Budite vjerni srcu svom, i nebesa će vas (uskoro) nagraditi.

Lavovi su ovisni o vremenskoj prognozi, i ‘ne izlaze iz jazbine’ ako kiša pada. Ne želite si smočit rep, a još manje grivu. On(a) kod vas prespava, i stvar riješena. Još vam se ne ženi ili ne udaje, a već ste vrlo blizu četrdesete? Trendi ste.

Strijelci putuju unatrag. U mentalnoj ste krizi, a ni s emocijama niste na ti. Mjene se svima nama događaju, i dobre i loše, i ni vi niste iznimka. Čim svane ljeto Gospodnje 2020., zaljubit ćete se ‘ezoterično’ u jednu ‘egzotičnu’ osobu.

Bikovi si oštre rogove, i nadaju se kakvoj Ribi za našiljit. Ribe su vam ‘idealan materijal’ za seksologiju. Petljate nešto s Jarcem ili s Jaricom? Morate pošteno ‘oznojit papke’ da bi njega ili nju smekšali i povalili. Jarci su vam takvi, kameni.

Djevice su usidjelice, i prava je šteta što se ‘izbjegavaju’ udat. Imate puno vrlina, i jednu veliku manu – neprestano zvocate. I, hoće l’ bit štogod seksanja za bajne Djevice? Hoće, gimnastičko jahačkog, u najdražoj vam antiknoj sofi.

Jarci, i stari i mladi, u seksi turbulentnoj su fazi razvoja. Stari konj se pali na mladu janjetinu? Klasika. Financijski ste fino potkoženi, i kandidatkinja za ‘goli guzotres’ se uvijek nađe. I poneke Jarice se preko ‘one stvari’ poslovno uspinju.

Blizanci sami sebe više ne mogu ulovit za rep, a prije su to mogli. A što skrivate ispod repa? Krajem tjedna, jedan ‘crni Mačak’ poželjet će vas strastveno omirisat. Nećete mu odmah dat (baš sve), osim ako se žestoko ne popalite.

Vage su ledene princeze, s vražjim seksi smješkom na licu. Netko će vas za koji dan odledit, i seksi ćete se rastopit od vruće ljubavi. Do tada, fino će vam poslužit vaša nova – naelektrizirana – vibrator igračkica! Koja ste vi slatkica…

Vodenjaci djeluju opijeno. Kad vas u mozak zgađa ‘amorova strelica’, od vas je svašta za očekivat. Venera ulazi u Vodenjaka u petak 20 prosinca, i tada negdje ćete emocionalno uzletjeti u sfere ljubavno nebeske i seksi galaktičke.

Rakovi imaju potporu Marsa i Urana, i ne daju se lako slomit. Svjesni ste vlastitih ‘protuoružja’, i znate se izboriti za sebe. Ego vam je ojačao, a s egom i želja da se kreativno dokazujete, i to ponajprije sebi. Seks? Bit će vam bombastično!

Škorpioni vladaju iza scene. Obavljate stvari u tišini. Jedino pri seksu nesputano vrištite, i to vam je pod normalno. Planetarni tranziti i aspekti, krasno vam odgovaraju. Živite rastrošan i ekstravagantan seksi život. Sve pet.

Ribe su dobre u duši, i ni mrava ne bi zgazile. Naravno, ima vas svakakvih, od pirana do zlatnih ribica, ali kad vas čovjek svrsta sve zajedno pod zajednički nazivnik, većinom ste nježni, sramežljivi, mekoputni i seksi idealno sočno/vlažni.