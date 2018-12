SEKSI HOROSKOP: Zvijezde su mnoge osudili na maštanje, no neki će svoje fantazije i ostvariti

Bez energije je i muško i žensko, u stanju smo apatije

Venera se ‘vraća’ u Škorpiona, a Sunce i Mars se ‘druže’ s Neptunom, i u mokrim ljubavnim snovima seksualno smo najkonkretniji! Idealiziranje, vizualiziranje, erotsko fantaziranje, tajno masturbiranje…, i to je više-manje to.

Bez energije je i muško i žensko, u stanju smo apatije, i mnogi od nas češće će posezat za raznoraznim stimulansima. A što kaže majka mudrosti? Oprezzz!

Ovnovi i Ovčice se smrzavaju, i silno im nedostaje njihova urođena vrela usijanost. Mars tranzitira „vodene“ Ribe, i zaronili ste u ocean ljubavnih (ne)mogućnosti. Slobodno fantazirate o seksanju, to (još) nije zabranjeno. Lavovi su nekonkretni i preapstraktni. Višemanje ste nula ste bodova. Vatreno ćete se razbudit 1.1.2019. godine. Vjerovali ili ne, ali nebo tako kaže. Budite dobri kao što ste lijepi i štedite seksualnu energiju, jer ‘baterije’ su vam prazne. Strijelci su upalili motore, ali još nisu poletjeli. Zagrijavate se za nadolazeće (vrlo bitne) poteze. Ljubav, obrazovanje, putovanja? Prosinac vam je idealan mjesec za generalno (pr)oduhovljenje. U siječnju ćete biti seksi (pre)potentni!

Bikovi se lako uvuku nekome pod kožu, a Ribama ponajprije. Sa Škorpionima ste na ratnoj nozi, jer ne govorite istim ljubavnim jezikom. Jarac vam je najizdašniji ‘materijal’ za trajnu seksualnu uživanciju. Bik i Jarac, rogati a nježni.

Djevice su predblagdanski raspoložene, i svima svašta kupuju. Opet na sebe ne mislite. Kada ste na usluzi drugima, raste vam samopouzdanje. U seksu najljepše plešete i gimnasticate, i milina vas je za gledat. Pažnja, snima se.

Jarci su emocionalno stabilni i financijski osigurani. Svega imate i nema čega nemate. Zdravlje? Sve kosti vas bole, a uporno tvrdite da vam ništa nije. Sad ste gore, a sad dolje negdje. Koljena ste skroz izgulili. Planinarski seks? Mašala!

Blizanci se bombardiraju s raznih strana i iz svih uglova. A da za nepućene odradite tečaj o seksualnim vještinama? Radoznali bi se malo pobliže educirali o tim stvarima. Blizanka, seksualna terapeutkinja, zvuči fantastično!

Vage su opet same, a samoće se najviše plaše. Ako veza u kojoj ste do prije koji dan burno egzistirali, nije bila kreativna i plodna, onda i nemate za čim žalovati. Kada se samo na sebe misli, sebičnost se nelijepo ogleda i u seksu.

Vodenjaci se spremaju na put na Mars, i sve ostalo im je sporedno važno. Putovanje na Mars simbolizira vašu želju da uzletite i odletite negdje daleko, što dalje…, gdje biste živjeli u miru. Seksologija vam (trenutno) nije ni u primisli.

Rakovi su preplavljeni s raznobojnim osjećajima. Jedan dan ste neraspoloženo pokisli, a drugi dan vam se niz lice slijevaju suze radosnice. I tako iz dana u dan. Seks? Originalno ste unikatni i skroz nepredvidljivi.

Škorpioni su dočekali svojih pet minuta, i kud polugu svoju metnu, prolaza dalje nema. Fatalno ste nježni i ljubomorni, i to je taj vaš legendarni ljubavni stil s kojim druge obarate s nogu. Vi ste domina, a on je sluga pokorni? Savršeno.

Ribe plivaju kroz mutne ljubavne vode. Bitno vam je da se nešto događa. Jarci vas racionalno prizemljuju, Škorpioni opsesivno uznemiruju, a s Ovnovima se sadomazo igara igrate. Seksualno ste maštoviti, i to vam je najzlatnija vrlina.