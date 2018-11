SEKSI HOROSKOP: Zvijezde baš ne donose veliku ljubav i romantiku, ali zato obiluju brzopoteznim strastima

Bruse se kandže i očnjaci, a malo koji znak će ostati bez seksi zalogaja

Venera u opoziciji s Uranom, nije haj aspekt za trajno intimno slizavanje. Ona ljubi naglo i hirovito, neovisna je i neprilagodljiva, pa ti biraj hoćeš ili nećeš imat posla s njom? Nema veze, može, dogovoreno, samo ćemo se prijateljski kresnut! Ha, ha, ha.

Mars u sekstilu sa Saturnom, maštovito je praktičan ljubavni poguranac s nebesa, za sve one koji su već lagano odvalili pol stoljeća života. Kad se ‘motor’ podmaže, stvari čisto fino klize. Sve ostalo je pitanje stila, simpatije i seksualnog iskustva.

Ovnovi su specijalci za ultrakratke odnose. Ljubav za jednu noć vaš je originalni patent. Imate ‘najbrži ciferšlus’ u gradu. Šalu na stranu, ali u kaosu ste. Lovite krivine, šarate po susjedstvu, mačka navlačite za rep. Filmski ste lik.

Lavovi bujno fantaziraju. O komu, o čemu? O seksanju, a na što bi drugo brusili očnjake. Tu i tamo ste i nježni i pažljivi. Izgledate natprirodno superiorno, i cure se momentalno ovlaže čim vas ugledaju? Čista lavlja fantazmagorija.

Strijelci su sjajno raspoloženi. Imate kerozina u dostatnim količinama. Odnedavno ljubite ljubavnicu ili ljubavnika, i supertriper se seksi zabavljate. I što na to kažu vaši doma? Netko će brzo namirisat vašu nevjeru, po parfemu.

Bikovima se sve zgodno posložilo i nemaju nikakvih zamjerki. Špek, luk, vino i fuk, i to je višemanje sve što vam je potrebno za zdravo i normalno disanje. Naravno, tu je i lova, a nju ni ne treba spominjat. Jer, zna se, u kojoj ste partiji.

Djevice nikako da postanu romantične. Sad vam je pravi tren da isprobate sebe na nov način. Ako ste uvijek logični, dosadni ste. Jedna vruća prijateljska pusa pretvorit će se u otvoreni seksualni plamen. Ako ne vjerujete, provjerite!

Jarci su u uzlaznoj ljubavnoj putanji. Solidno ste seksi nadraženi. Sa Škopion(k)om ili s Ribom imate najslađeg posla. Svečano ste isparkirali novu limuzinu iz garaže, i susjedima sline cure? A kad vide kakvog komada trošite!!!

Blizanci su emocionalno promrzli, i žude za toplim zagrljajima. To vam je tako kad doma imate robota, koji neispušta daljinski iz ruku. Ako ga upitate što radi s međunožnim upravljačem, iskreno će vam odgovorit. Vizualizira i masturbira.

Vage su luksuzne „sapuničarke“, i traže vrhunski tretman od ljubavnika, jer misle da ga i zaslužuju. Ljepota je opasna dragocjenost, i kao i svaka moć, lako izmakne kontroli. Slatko ste narcisoidni. Drugi vam mogu stavit soli na rep!

Vodenjaci nisu u najboljem elementu, i sklanjaju se od drugih. Stvarno vam nije stalo do seksa, ili sebe lažete? Imate previše toga za učiti, i ne da vam se ići van i upoznavat nove aseksualne svemirce. Joj, jadni vi, kako vam je teško.

Rakovi su voljno ojačali, i odmah imaju bolji seksualni tek. Na zdravlje vam bilo. Postite još tamo negdje od rođendana? Neizbježan vam je kasnojesenji fukodrom. U dvoje se ljepše diše. Pretjerana intro samotnost njje najzdravija. Škorpioni su duboka voda iz bunara. Ultimativnom, sve ili ništa taktikom, dobivate što želite. Seks je strastveno najuzbudljiviji doživljaj stvarnosti. Neugodno nam je to za izustit, ali po cijele dane nekontrolirano svršavate.

Ribe znaju što žele, i to je važna vijest za one koji misle da ste izgubljeni u vremenu i prostoru. Stisnuli ste kočnicu, produktivno ste se materijalizirali, i više niste žrtva. A (s)nježni seks? Tko je solidno konvertibilan, dobije sve besplatno.