SEKSI HOROSKOP: Vodenjacima jedan znak garantira bombastičan seks, a Škorpioni maštaju o oprašivanju

U nedjeljnim poslijepodnevnim satima, neposredno prije početka mladog Mjeseca u Biku, sile prirode će nam iznova pokazati svoju nemjerljivu moć! I besvjesni i neodgovorni Vladari Svijeta, sposobni su izazvati kataklizmičke incidente.

Nije pravi trenutak za eksperimente i egzibicije, i ne bi trebali olako i nepromišljeno raskidati postojeće ugovore, kako poslovne tako i one bračne.

Samo da nas ne rokne kakav globalno žešći asteroid/zemljotres/tsunami. Naelektrizirani (predinfarktni) seksi guzotres, već ćemo nekako (možda) preživjet.





Ovnovi su na „udaru zvijezda“, i to oni koji su rođeni sredinom travnja. Pazite da provokativnim aktivnostima ne porušite temelje vaše ljubavne veze. Seks nabrzaka, vaš je izum, ali ovih dana ništa od toga. Možete jedino fantazirati.

Lavovima Mars stiže u opoziciju na Sunce, i razdražljiva agresija prvi je utjecaj koji će kod sebe primjetiti s ovim tranzitom. Muške primjerke vaše „divlje“ vrste muči ljubavna konkurencija, a mačk(ic)e Lavice nailaze na ratoborne dečke.

Strijelci imaju „lošu“ Veneru, ali im Mars postaje „dobar“, i otkrit će put ka ljubavi. Ako vi i on(a) niste u istoj političkoj stranci, vaše seks partije zanimati će širu javnost. Novinari vam imaju nos za takve stvari. Nema vas tko drugi cinkat.

Bikovi stišavaju strastveni ritam življenja. Nebo vas usmjerava, a vi štujete zakone prirode. Božica ste plodnosti, i ne morate se plašiti da ćete zauvijek ostati nezreli. Ako vam „u šumicu“ utrči „slatkovodni“ Račić, više neće htjet van!

Djevice, u svojoj želji za savršenstvom, analiziraju sve do najsitnijih detalja. Ako su vam ružne njegove ili njezine cipele, kod vas nema prolaz. To je iz vašeg kuta gledanja – neoprostivo. Kakvi ste pri seksu? Sve mora biti sterilno čisto!

Jarci „gube iz vidokruga“ tranzitnog Marsa, i na sveopće narodno veselje, malo će oladit po pitanju egomanije. I vama samima dobro će doći pauza od napuhavanja. Vaše žablje kreketanje će utihnuti. Završava vrijeme parenja.

Blizanci su trenutno najzgodniji u cijelom Zodijaku, i neki takav cijenjeni status zadržat će do daljnjeg. Mnogi vas oblajavaju, ali ni vaš jezik nije uvijek stilski dobrućudan. U ljubavologiji su vam zmijoliko sljubljujući jezici, najbitniji senzori…

Vage ulaze u haj formu, i to onu ljubavnu. Ako živite u iščekivanju novog vala strasti, blizu ste cilja. Vodenjak vam je točno po mjeri. Svakoga dana „prosto i bezobrazno“ seksi slizavanje riječima iskomunicirate. Kreativan ste par. Vrlo.

Vodenjacima stiže „crveni“ Mars u goste, i početi će tražiti i izazivati vraga. Onog seksualnog, jer neki drugi i ne postoji. Ako vam u intimni „zračni“ prostor uleti vatreni momak Ovan, imati ćete cijelo ljeto bombastičnu seks zabavu.

Rakovi će osjetiti popuštanje pritiska u prsima, što nije nevažno i iz zdravstvenih razloga. Sve upijate u sebe. Pamtite davno proživljene osjećaje. Živite u prošlosti. Seks? Tko vam brani da pokrenete vaše lijepe vitke krakove u željenom pravcu?

Škorpioni se prazne od negativne energije. Stalno ste u crnilu i nikako da se rasvijetlite. Niste baš sretni u ljubavi. Naišli ste na vječno prezaposlenog Jarca, a za intimne dodire i oprašivanje potreban vam je nježni i radoznali Leptir.

Ribe „praskalice“ jako fino rade one stvari. Izmišljeni ste za ljubav. I ne samo onu tjelesnu! Kad se seksate, mokri ste do gole kože. Legendarna riblja totalna predaja. Nitko to ne radi tako erotski sočno kao pirana/sirena.