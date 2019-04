SEKSI HOROSKOP: Vodenjaci su u eros formi, a jedan znak će se uredno trošiti s nekim na koga je alergičan

S mladim Mjesecom u vatrenom i kardinalnom znaku Ovna, u nama ‘titraju impulsi’ sebičnosti i narcisoidnosti, i sami smo na svijetu

Mars, vladar Ovna, tranzitira Blizance i neaspektiran je, i oni pokretni, svestrani i uvijek spremni na akciju, rasipat će ‘bezglavo’ svoje „predragocjeno“ sjeme.

Bajna djeva (ushićena Venera u Ribama) zrači ljubavlju, samilosna je, plaši se da bude nevoljena i potpuno se istroši služeći drugima – mora u sebi osvijestiti sposobnost razlučivanja! U suprotnom, lako će se dat navuć na ‘tanak led’, onaj seksi rastrošan i promiskuitetan.

Ovnovi, ‘okićeni’ mladim Mjesecom, prvi su po ekstremizmu svih vrsta. Volite sebe, i to je u redu dok ne pretjerate s narcizmom. One žele da im se ljepota primjeti, prizna, osvaja. Budite strastveno nježni. To (uvijek) pali. Možete vi to.

Lavovi su bolje volje, na sveopće zadovoljstvo onih s kojima su intimno bliski. Hoće bit kakvog seksa? Brstite ljekovite travke, vjetar vam gladi podbradak, lavlja griva zlatnog je sjaja, i ‘slasna lovina’ samo što vam nije upala u okulare.

Strijelci imaju Marsa u opoziciji, i energetski su disbalansirani. Želite svašta, a radite ništa. Najbitnije je da prestanete biti agresivni, jer vam agresiva dodatno ruši zdravlje. Pucajte u seksi metu! Imate ih više raznih? Koja nevolja…

Bikovi su dobrostojeći, ako ne računamo povremene emocionalne turbulencije. Bikice posesivke, teško se odlučuju za rušenje (pra)starih ljubavnih temelja. Ako ste konstantno zadovoljeni, sve pet. Ako niste, sjedite, dvojka ste.

Djevice ne vjeruju u ‘utjecaj zvijezda’, ali vire u horoskop. Astrologija ‘govori istinu’, i vjera ili nevjera su tu sekundarne. Venera vam je opozitna, a Mars i Jupiter skvadrirani. To su vam živčeki i osjećaj praznine. Bu bolje, za koji tjedan.

Jarci drže emocije pod kontrolom, i teško ih je s tim u vezi ispravno preodgojiti. Ako tražite racionalistu, Jarac vam je idealan lik za intimni suživot ‘pun logike’. Doma je konzervativan, a vanka voli (za)švrljati uokolo i ‘svašta nešto’ umočiti.

Blizanci imaju Marsa u gostima, i generalni su vjetropiri. Sad ste tu, pa tamo. S kim ste sve uglazbili vikend susrete? Kada, gdje i zašto? Nije vama lako u vlastitoj koži. Vaše srce gori vruće strastveno, i to vam je nadaleko najvažnije.

Vage su danas jače, nego što su bile jučer. Narednih dana upoznat ćete cijeli niz (potencijalnih) prijatelja/ljubavnika. Čim prvi dečko srečko otkrije puteljak do vaše ‘skrivene šumice’, sve druge ćete momentalno (diplomatski) otkantat!

Vodenjaci su u solidnoj eros formi, s tendencijom daljnjeg maksi/erotiziranja. Kad vas zasvrbi ‘seksi čakra’, više ne znate zaustavit silno samozadovoljavanje. Blizanac ili Blizanka, potpuno će vas izbezumit svojim (spretno vještim) prstima.

Rakovi su beskrajno neodlučni, a vrijeme brzo leti. Tko ne iskoristi idealnu ljubavnu priliku u pravo vrijeme, taj se kasnije načeka. Nadjačajte vlastite slabosti. Vjerujte nam na riječ, super ste seksi komad…, za sve prste polizat!

Škorpioni više nisu ‘u banani’, i trenutno cijede limun. Alergični ste na sve i svašta, a specijalno na određene ljude iz radnog okružja. S jednom ‘takvom’ osobom i dalje se skroz uredno trošite? Koji ste vi sadomazo lik. Božesačuvaj.

Ribe žive raspršena srca. Dok se ne dogovorite sami sa sobom, mirujte i meditirajte. Iskoristite svemir/impulse za stvaranje novih umjetničkih djela. Seksologija? Taj ćete ‘predmet’ višekratno polagati, i to s odličnim ocjenama.