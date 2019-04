SEKSI HOROSKOP: Vage su romantične micamace, Rakovi traže kamenčić pod kojim će se skriti, no nekima puše vrućestrasni povjetarac

Intimne, nježne veze podrazumijevaju odgovornost koju nerado prihvaćamo

S tranzitnom Venerom u ‘izgonu’ u Ovnu, društvene vještine najbolje koristimo u situacijama koje ne ugrožavaju naš ego. One kojima je iskreno stalo do nas, (ne)namjerno odbijamo od sebe.

Intimne, nježne veze podrazumijevaju odgovornost koju nerado prihvaćamo. Posljedica toga je da smo sami u trenutku kada nam je netko zaista potreban. Prije ‘zdrave oplodnje’ odnosa s drugima, najprije se moramo suočiti sa sobom. Ljubav prepoznaje ljubav. Poteškoće otvaraju srce. I, hoće l’ bit štogod kakvog proljetnog seksanja u prirodi?

Seks je jedan vid ‘uskrsnuća’, jer može dat (i daje) novi život. Simbolika plodnosti – zec, zečica i ofarbana jaj(aš)ca…, sve nam govori.

Ovnovi se brzopotezno seksi slizavaju. Najdraži vam je prijateljski fuk bez ikakvih velikih obveza. Što ako vam se dogodi još koji ‘neobvezujući prasak’, pa se sve pretvori u ljubav dva srca? Nebo piše scenarije, mi igramo uloge.

Lavovima slava raste. U orbitu vaše aure, drugi brzo ulete i još brže sagore. Imate brojne satelite, Lav ste, vođa čopora! A mačkice Lavice? Tiho predu, oštre bijele zube, i strastveno su izbirljive. Tko je sretnik kojeg ćete u srce ugrist?

Strijelci su sve bolje. Sada su vam planeti ‘idealno posloženi’ za generalni zaljubitis. Kod koga bude zdrave ljubavi, bit će i plodnog seksa. Rođene u studenom, prve će ‘izljubit’ božica Fortuna. Ostali su u čekaonici. Do daljnjeg.

Bikovi su tvrda srca, i duše junačke. Teško vas je pomaknuti s mjesta, jer ste preglomazni. Uz novi ljubavni povjetarac, svečano ćete se odlijepit od zemlje. Jedna vanserijski zgodna Vodenjakica, potrošit će vas i iskoristit u helij balonu!

Djevica je raspoložena za ozbiljnu vezu, i ništa drugo ne dolazi u obzir. I kako to obično biva, pojavit će se infantilan dečko, i osvojit će vam srce na juriš. Filozofirate, a život je jednostavan. Bitno je da On u Nju ‘ko podmazan’ klizi.

Jarci su nakrivo nasađeni, i nisu komunikativni. I bolje da šutite i ne izazivate vraga u odnosima s drugima. S druge strane, ne bi bilo loše da nekome pojasnite svoju tjeskobu. I gdje je tu ljubav? Sve vam je to ljubav, ali bez seksa.

Blizanci uvježbavaju strastvenu komunikologiju. Tipkate sms-e i šaljete mms-e cjelodnevno, bez prestanka. Samo da vas ne zadesi pms! Sparivanje sa Strijelcem? Ako nemate ništa protiv ‘lutajućeg cirkusa’, slobodno se zaigrajte.

Vage su romantične micamace. Mnogima sline cure kad vas vide. Volite kad drugi sline za vama? Imate premali ego, i zbog toga ste željni obožavanja. Seksi fantastično izgledate. Guza vam pleše, i na njoj piše, samo za odlikaše…

Vodenjaci su posebni i autentični, ali nisu baš najsretniji u ljubavi. Situacija na nebu se mijenja, i vrlo skoro ćete prodisati radosnije. Ovan ili Blizanci? Blizanci vam najbrže ‘bicikliraju u krevetu’, a vama je nakon svjetlosti, brzina najbitnija.

Rakove mutna neljubavna voda nosi, i traže ‘prvi kamenčić’ da se ispod njega skriju. Bježite od sebe, a ona od vas očekuje da se napokon normalizirate. Samo to, i ništa više. A seks? Kakav seks. Nemate novaca ni za platit režije!

Škorpiona je prije koji dan otkantala ljubavnica, i sada jadan tuguje. Uskoro ćete nastaviti igru, ali s drugim sredstvima. I s onima nedopuštenima! Život vam je (pre)dosadan bez ljubomornih zavjera? Dajte, barem za Uskrs, mirujte.

Ribe više ne žive u oblacima. Ljubavna situacija o kojoj meditativno sanjarite, opipljivo se konkretizira. Jedan riblji osmijeh, i frajer pada u nesvijest! Prvo mala pusa, pa druga veća, treća još veća, i onda njih vrućih na stotinu. Zadovoljni?